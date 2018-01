Tielaitoksen historiikissa oli tietoa, joka muutti käsitystäni Juvan seurakunnan syntyhistoriasta

Sain joitakin viikkoja sitten puhelun ystävältäni, joka kertoi lukeneensa Tielaitoksen historiaa. ”Ahaa”, sanoin. Seuraavan repliikin jälkeen aloin kiinnostua enemmänkin.

Tielaitoksen historiikissa oli tietoa, joka muutti ainakin minun käsitystäni Juvan seurakunnan syntyhistoriasta. Kaksitoista viisasta Juvan miestä, joiden nimet löytyvät Juvan seurakunnan perustamisasiakirjasta, eivät olleetkaan lähteneet rekipelissä kauas Turkuun piispan puheille.

Toki he lähtivät rekipelissä, vuoden 1442 tammikuuta kun elettiin, mutta Turkuun asti heidän ei tarvinnut mennä. Piispa Maunu Tavastin piispantarkastuskierto oli näet siinä vaiheessa, että Savon suunnan seurakunnissa piti toimittaa piispantarkastus.

Turun piispa siis suuntasi seurueensa kanssa kohti Sysmää, Savilahtea (nykyinen Mikkeli) ja Lappeen seurakuntaa. He matkustivat sen aikaista valtatietä nimeltä Suuri Savontie, minkä varrella Juvakin oli. Mikkelistä olisi toki päässyt suuntaamaan Lappeen seurakuntaa kohti suoraankin, mutta sitä ennen oli tehtävä mutka Juvalle ja hyvästä syystä.

Juvalaiset olivat sopineet seurakunnan perustamisesta, ja sitä varten oli allekirjoitettava perustamisasiakirja. Se tapahtui joko Savilahden seurakunnan alueella tai sitten peräti Juvalla, sillä piispa Tavast on todistettavasti tehnyt visitaation Juvalle 20.1.1442.

Perustamisasiakirja oli allekirjoitettu päivää aikaisemmin, mutta paikkakuntaa asiakirjassa ei mainita. Asiasta on olemassa tieto piispa Maunu Tavastin piispantarkastusluettelossa.

Huvittavinta minun kohdallani on se, että kyseisestä piispan vierailusta kertova tieto löytyy kirjasta, joka on vuodesta 1997 lähtien on ollut Juvan kirkkoherran työhuoneen kirjahyllyssä (Maunu Tavast ja Olavi Maununpoika – Turun piispat 1412-1460, Ari-Pekka Palola, väitöskirja). Ihan heti en arvannut, että tuossa juuri tuossa kirjassa olisi meitä juvalaisia hyvinkin koskevaa tietoa.

Seurakunnan perustamista oli siis suunniteltu ja se oli sovitettu pitkästä matkasta tulevan piispan virkamatkan yhteyteen. Tämä kertoo osaltaan siitä, mikä tähän asti on ollut Juvalla vaikuttava piirre: on luotettu Jumalaan, katsottu tulevaisuuteen ja tartuttu tilanteeseen, kun siihen on ollut tilaisuus.

Raamatun Jumala on tulevaisuuden Jumala. Ahdingossa olleelle kansalle hän lupasi kerran näin: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra” (Jer. 29:11-14).

Tuohon lupaukseen saamme mekin tarttua, kun Juvan historian 576. vuosi on pyörähtänyt käyntiin.

Sirkka Pylkkänen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kirkkoherra.