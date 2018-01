”Oppilas on ykkönen” – Juvan lukiolaiset hehkuttivat kouluaan yhdeksäsluokkalaisille

Fyysinen työympäristö on mitä on, mutta henkisen työympäristön puolesta Juvan lukio on erinomaisessa kunnossa.

Näillä sanoilla rehtori Kari Leskinen aloitti paikallisille yhdeksäsluokkalaisille suunnatun lukion esittelypäivän avauspuheen.

– Meillä oppilas on ykkönen. Henkilökunnan tehtävänä on yrittää antaa heille sellaiset eväät, että niiden avulla pärjää jatko-opinnoissa, Leskinen sanoi.

Päivän kohokohdaksi muodostui rastikierros. Puolentoista tunnin aikana yhdeksään pienryhmään jaetut yhdeksäsluokkalaiset kiersivät ympäri lukiota ripoteltuja toiminnallisia rasteja ottaen samalla tuntumaa siihen, miltä lukio-opiskelu konkreettisesti tuntuu.

Perinteisistä oppiaineista omat rastinsa olivat saaneet niin historia ja yhteiskuntaoppi; psykologia, filosofia ja uskonto; kielet; biologia ja maantiede; terveystieto ja liikunta; matematiikka, fysiikka ja kemia sekä kuvaamataito.

Lisäksi oppilaskunnan huoneeseen oli pystytetty lukion toiminnasta yleisesti kertova rasti, kun taas lukioteatterin esittelevä rastipiste oli sijoitettu luontevasti viime perjantaina ensi-iltansa saaneen Armotonta menoa -näytelmän lavasteisiin.

Siellä päivystäneet lukiolaiset eivät arkailleet hehkuttaa teatterin tekemisen kautta saamiaan hyviä kokemuksia.

– Se tunne, kun esitys on ohi, ja tullaan porukalla kumartamaan taputtavan yleisön eteen. Sitä ei oikeastaan voi mistään muualta saada, Eetu Asikainen vakuutti.

– Ja täällä (lukioteatterissa) tutustuu tosi hyvin muihin opiskelijoihin. Täällä ollaan vähän niin kuin yhtä suurta perhettä, Jukka Jolkkonen lisäsi.

