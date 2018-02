Perussuomalaisista eronneet etsivÃ¤t uutta puoluetta â€“ neuvotteluja kÃ¤ydÃ¤Ã¤n monella rintamalla

Juvan perussuomalaisista eronneet kunnanvaltuutetut Johanna Huisko ja Reino Paunonen hakevat uutta suuntaan poliittisille urilleen.

Kummatkin kertovat, että neuvotteluita käydään useiden puolueiden kanssa.

Juvan seuraava kunnanvaltuusto istuu 12. helmikuuta. Viimeistään silloin selviää, mihin ryhmään he asettuvat. Tässä vaiheessa he eivät halua kertoa neuvotteluiden yksityiskohtia.

Huisko on ollut Juvan perussuomalaisissa vuodesta 2008 ja Paunonen vuodesta 2012 lähtien. He jättivät eroilmoituksen puolueelle 23. tammikuuta.

Tämän viikon maanantaina 29. tammikuuta he ilmoittivat eroavansa perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Myös varavaltuutettu Kimmo Kosonen on eronnut. Hän kertoo ottavansa nyt aikalisän ja miettivänsä poliittisia asioita. Hän ei neuvottele minkään puolueen kanssa.

Johanna Huisko ja Reijo Paunonen sanovat, että Perussuomalaiset ei ole kyennyt puolueena käsittelemään ikäviä asioita kielteisen julkisuuden pelossa sitten kesäisen puoluekokouksen jälkeen.

– Puolueelta puuttuu johtajuus, kukaan ei pidä kunnolla ohjista kiinni. Puolueella ei ole jämäkkää isäntää, Paunonen kiteyttää.

Huisko lisää, ettei perussuomalaiset enää ole samannäköinen puolue, johon hän liittyi.

He sanovat, että puolueen periaateohjelmassa todetaan toiminnan nojaavan kristillissosiaalisille arvoille, mutta ne on unohdettu.

– Me koemme epäluottamusta puoluejohtoa, piirijohtoa ja paikallista johtoa kohtaan.

Juvan perussuomalaisten valtuustoryhmä kutistuu kolmesta yhteen. Juvan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Ano Turtiainen jää ainoaksi valtuutetuksi.

Vaikka yksin jääkin, Turtiainen ei sano olevansa huolissaan.

Hän kokee olleensa valtuustokauden ajan yksin, vaikka olisi halunnut tehdään kahden muun valtuutetun kanssa enemmän yhteistyötä.

Turtiaisen mukaan perussuomalaisten paikallisyhdistyksen toiminta on vakaata ja kunnossa ja uusia nuoria jäseniä on tullut eronneiden tilalle. Hän muistuttaa, että politiikassa luottamuksen tulee olla molemminpuolista.

