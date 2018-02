Riistayhdistykset yhteen vapaaehtoisesti? – ”Toimintaa on tarpeen kehittää, jotta paikallistason palvelut säilyvät”

Maamme riistanhoitoyhdistykset halutaan laittaa miettimään omaa tulevaisuuttaan. Suomen riistakeskus on nimennyt Etelä-Savon riistapäällikön Petri Vartiaisen projektipäälliköksi kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea riistanhoitoyhdistyksiä, jos ne haluavat yhdistyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Suomen riistakeskus käynnisti Virtaa vapaaehtoiseen yhdistymiseen -hankkeen tammikuussa. Siinä selvitetään yhdistysten halukkuus yhdistymisiin ja tuetaan niitä prosessissa.

Vartiainen sanoo, että metsästäjäkunnan ikääntyminen ja arvioitu metsästäjämäärän väheneminen luovat haasteita riistahallinnolle.

– Riistanhoitoyhdistysten osalta toimintaa on tarpeen kehittää, jotta paikallistason palvelut säilyvät. Katseet riista-alalla kannattaa suunnata nyt vuosikymmenen päähän ja miettiä kehitystä odotettavissa olevaa tulevaisuutta peilaten.

Maassamme on 295 riistanhoitoyhdistystä. Ne hoitavat lukuisan joukon metsästäjille ja muulle yhteiskunnalle välttämättömiä tehtäviä, kuten ampumakokeiden järjestämisen ja suurriistavirka-avun.

Riistanhoitoyhdistysten toimintaa rahoitetaan riistanhoitomaksulla, mutta toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Vartiainen tietää, että riistanhoitoyhdistyksille koituvat tehtävät ovat tietyllä tavalla työllistäviä, ja jos väki yhdistyksessä alkaa vanhentua ja vähentyä, työt kasaantuvat yhä harvemmille.

Yhdistyksissä erittäin keskeinen henkilö on toiminnanohjaaja, joka hänkin työskentelee yleensä vain pientä sivutoimista korvausta vastaan.

Vartiainen ei halua patistaa yhdistyksiä liittymään suuremmiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi, sillä hän tietää että kyse on aina herkistä asioista.

Hän kuitenkin neuvoo, että jos yhdistyksissä sellaisia asioita mietitään, ne kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi.

Riistakeskus Etelä-Savossa toimii tätä nykyä 23 riistanhoitoyhdistystä. Etelä-Savo kattaa vanhan Mikkelin läänin eli nykyisen Etelä-Savon maakunnan ja osia Päijät-Hämeestä.

Etelä-Savon alueella kaksi yhdistystä on mennyt yhteen. Yhdistymisen ovat tehneet Savonlinna ja Punkaharju sekä Haukivuori ja Virtasalmi.

Vartiainen sanoo, että riistanhoitoyhdistysten vuosikokouskierros on alkamassa tällä viikolla. Kaikki yhdistykset pitävät kokouksensa, ja jokaiseen kokoukseen osallistuu joku henkilö riistakeskuksesta.

Tämä vuonna riistakeskuksen yhtenä puheenvuorona on nimenomaan Vartiaisen luotsaama kehityshanke.

– Siitä keskustellaan kokouksissa ja vaihdetaan mielipiteitä. Kokouksen jälkeen yhdistyksien hallituksilla on aikaa miettiä omia ajatuksia ja aikomuksia. Jos yhdistyksissä on tunne, että yhdistyminen jonkin naapuriyhdistyksen kanssa olisi peruteltua, me tuemme ja olemme mukana prosessissa. Uskon, että aikaisintaan päätöksiä yhdistymisistä kannattaa tehdä vasta seuraavassa vuosikokouksessa eli vuoden 2019 helmikuussa, Vartiainen toteaa.

