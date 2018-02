”Taustani lukioteatterissa on ollut tuki ja turva” – Juvan lukioteatterissa aloittaneet kulttuurialan ammattilaiset palasivat juurilleen

Yksi asia vaikuttaa varmalta: Juvan lukioteatterin toiminnassa mukana olemisessa parasta on tekijäporukan kesken vallitseva yhteisöllisyys. Näin oli lukioteatterin ensimmäisen ensi-illan aikaan vuonna 1992 ja näin oli viime viikolla, jolloin Juvan lukion auditoriossa esitettiin lukioteatterin tuoreinta näytelmää.

Yhteisöllisyyden suurta merkitystä on tuotu esille vuosien mittaan eri yhteyksissä, mutta lopullisesti sen painoarvo paljastui viimeistään Juvan lukioteatterin 25-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestetyssä seminaarissa.

Lukioteatterin tekijöiden kesken vallitsevaa rohkaisevaa porukkahenkeä ylistivät niin juhlaseminaariin osallistuneet entiset lukioteatterilaiset kuin tämän vuoden esityksessä mukana olevat nuoret.

– Lukioteatteri on ihan uskomaton yhteisö. Harjoitukset ottavat paljon, mutta esitykset antavat vielä paljon enemmän, tänä vuonna ensimmäistä kertaa lukioteatterin bändissä soittanut Eetu Asikainen vakuutti.

– Taustani lukioteatterissa on ollut minulle tuki ja turva. Esimerkiksi kaikissa teatterikoulujen pääsykokeissa päälläni oli aina Juvan lukioteatterin paita, nykyisin ammatikseen näyttelevä entinen lukioteatterilainen Wilhelm Grotenfelt puolestaan kertoi.

Juhlaseminaarin ohjelman runko oli rakennettu nimenomaan lukioteatterissa eri aikoina mukana olleiden kutsuvieraiden kokemusten ympärille. Seminaari-iltapäivän aluksi ääneen pääsivät Eetu Asikaisen ohella hänen laillaan tämän vuoden bändissä soittanut Alisa Kotro sekä yhtä päärooleista näytellyt Eero Asikainen.

Lukioteatteriperheeseen viimeksi liittyneiden nuorten jälkeen puheenvuoro annettiin konkareista kokeneimmalle, Juvan lukioteatterin 25 vuotta sitten perustaneelle silloiselle Juvan lukion kuvataiteen lehtorille Jaakko ”Jaska” Martikaiselle.

Yleisössä istuneet paikalliset yläkoululaiset ja lukiolaiset kuuntelivat tarkalla korvalla, kun hän valotti vaiheita lukioteatterin alkutaipaleelta.

– Olimme (Juvan lukion silloisen musiikin lehtorin) Olli Tuunasen kanssa Luonterilla. Istuskelimme kalliolla ja mietimme, minkä voisimme nostaa Juvan lukion painopistealueeksi, että millä porukka koottaisiin yhteen. Sitten Olli vain sanoi, että ruvetaan tekemään musiikkiteatteria, ja siitä se sitten lähti, Martikainen muisteli.

– Alusta lähtien Juvan lukioteatterin isoin merkitys on siis ollut juuri yhteisöllisyydessä ja siihen kasvattamisessa, hän painotti.

Mitä Juvan lukioteatterin alkuvuosiin tulee, Jaakko Martikaisen kuvailun perusteella toiminta vaikuttaa olleen varsin kotikutoista. Toimintaan ei ollut käytännössä lainkaan määrärahoja, joten esimerkiksi puvustus, lavastus ja maskeeraus hoidettiin kaikki lukioteatterilaisten kodeista löytyneillä materiaaleilla.

Mainoksiinkaan ei ollut varaa, joten katsomon saaminen edes puolilleen tuntui työvoitolta.

– Ensimmäiset vuodet olivat kyllä aikamoista kokeilua ja hirveää vääntöä. Puukkoa tuli selkään ja joskus kai vähän rintaankin, Martikainen sanoi.

– Se on toisaalta ollut hienoa, että Juvan lukiossa on aina ollut sellaisia rehtoreita, jotka ovat antaneet meidän opettajien tehdä oppilaiden kanssa omannäköistämme teatteria, hän mainitsi.

