Tässäkö on Juvan suurin uuni? – Toivioon valmistuvassa jättiläisessä voi kypsentää kaksi kokonaista sikaa

Nyt on uunilla kokoa ja näköä. Vaikka rakentaminen on vielä kesken, Juvan Toiviossa sijaitsevaan entiseen sipulinkuivausriiheen rakenteilla oleva jättimäinen tulisija yltää jo nyt reilun puolentoista metrin korkeuteen. Valmiina se kohoaa yli kahteen metriin.

Leveyttä ja syvyyttä möhkäleellä on kumpaakin reilut 130 senttimetriä ja valmiin uunin paino hipoo kahdeksaa tonnia.

– Tässä on tulossa hirmu uuni miehelle, joka haluaa pystyä paistamaan kerralla kokonaisen sian, savonrantalaisen Polarstone -yrityksen nokkamies Allan Ruotsalainen esittelee hänellä parasta aikaa työn alla olevaa kohdetta.

Ruotsalaisen mainitsema kokonaisen sian paistamisesta haaveileva herra on Jorma Vesterinen. Tarkkaan ottaen hän tosin haaveilee käristävänsä kerralla parikin ruhoa, sillä nyt tekeillä olevaan kokonaisuuteen rakennetaan kaksi päällekkäistä arinaa.

Vesterinen muutti Toivioon yhdessä vaimonsa ja poikansa kanssa viime marraskuussa. Kolmikolla on tavoitteena viritellä uudelle kotitilalleen muun muassa kesäkahvila- ja tilausravintolatoimintaa, joista viimeksi mainitussa jättiuunin on määrä näytellä suurta roolia.

– Olen pikkupojasta asti laittanut ruokaa ja savustanut. Nyt kun on sellaiset tilat, joissa pystyy tekemään, niin olen ajatellut, että sitä hommaa voisi kokeilla toteuttaa vähän laajemminkin, Vesterinen sanoo.

– Vuosien varrella on paljon kokkauksia mennyt pilalle, mutta paljon on myös onnistunut. Nyt suunnitteilla olevan tilausravintolan päätuotteita tulevat olemaan ylikypsä porsas eli pulled pork ja lampaan särä, hän mainitsee.

Leikkaamattoman porsaan ja särän valmistamiseen soveltuvan uunin ensimmäiset luonnokset ovat sen tulevan pääkäyttäjän käsialaa. Vesterinen lähestyi niiden kanssa useampaakin tunnettua tulisijojen valmistajaa, mutta yhdenkään rahkeet eivät riittäneet käytännön toteutukseen.

Kyseessä oli kuulemma liian erikoinen ja suuri projekti.

– Allan sen sijaan lähti heti mukaan. On hienoa, että löysin tällaisen miehen, joka pystyy valmistamaan uunin täysin asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan, Vesterinen kehaisee.

