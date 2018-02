Juvan Yrittäjien puheenjohtaja: Tätä kaikkea yrittäjäjärjestössä tapahtuu tänä keväänä

Tämä vuosi startattiin yrittäjähallituksen osalta käyntiin Laurikaisen Eeron vuokrahuvilalla Rasinlinnassa. On muuten hulppea huvila Asilassa pitää vaikka koulutuksia, juhlia tai henkilökunnan tyky-päiviä. Lämpimät kiitoksemme Eerolle vieraanvaraisuudesta! Tutustumme mielellämme juvalaisiin yrityksiin, laittakaa vain kutsuja tulemaan.

Valitsimme yhdistykselle kaksi nohevaa varapuheenjohtajaa eli Juha Kontion (Sisuwood) ja Kari Aution (Juvan Konepalvelu). Lisäksi hallitukseemme nousivat uutena jäseninä Seppo Niemi (K-Supermarket) ja Martti Kaskenmaa (Clean Energy Solutions/Isännöinti Masa) . Juvan yrittäjänaisten puheenjohtajalla Johanna Purhosella on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Meillä on koossa upea hallitus toimia yhteisten asioiden eteen. Kokous olikin oikein idearikas!

Kokouksen antina ideoimme yrittäjien yhteisen AhvterWörkin, joka toteutetaan joka kuukauden 1. perjantai. Startti tälle tapahtuu 2. helmikuuta Ajolähdössä kello 17. Seuraava sitten pidetään BarAlassa. Tilaisuus on kaikille yrittäjille, yrittäjähenkisille ja muutoin asiasta kiinnostuneille avoin paikka vaihtaa ajatuksia ja keskustella yhdessä mieltä askarruttavista asioista. Se on oiva paikka keventää mieltä tai vaikkapa jakaa hyvä idea ja verkostoitua. Selvennykseksi vielä: AhvterWörkin tarjoilut on omasta kukkarosta ellei joku halua ehdottomasti tarjota.

Suunnittelimme myös tietosuojakoulutusta. Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta. Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava.

Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto. Asetuksen täytäntöönpanoa valvoo kansallinen tietosuojaviranomainen. Tulossa on siis uutta byrokratiaa, ja tähän on syytä varautua asianmukaisesti. Koululutuspäivä ja – paikka ovat vielä avoimena, mutta tiedotamme tästä sitten Juvan Lehdessä ja jäsenkirjeellä erikseen. Ajankohta on näillä näkymin helmi-maaliskuussa.

Tulossa on myös maaliskuussa PopUp tilassa järjestettävä Turinailta. Ensimmäinen avoin turinailta pidettiin viime syksynä ja sille on toivottu jatkoa. Tämäkin tilaisuus on avoin keskustelufoorumi pohtia yhdessä akuutteja yrittäjyyteen ja juvalaiseen elinkeinoelämään liittyviä asioita. Lisäksi kannattaa varata kalenteriin seuraavan Elinvoimaseminaarin ajankohta, joka pidetään 17. huhtikuuta.

Tammikuussa Pieksämäellä järjestettyyn Yrittäjägaalaan osallistui toistakymmentä juvalaista yrittäjää, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, valtuuston puheenjohtaja sekä muita kunnanvaltuutettuja.

Kunnan merkittävien viranhaltijoiden läsnäolo gaalassa on hyvä signaali siitä, että kunta on aidosti kiinnostunut yrittäjyydestä, kuten Janne Tiainen kertoi Juvan Lehdessä. Gaala on aina yhtä juhlava ja hieno paikka kohdata kollegoita ja verkostoitua. Tänä vuonna meitä oli siellä lähes 500!

Olen jäsenistön käytettävissä, ota hihasta kiinni, tule käymään toimistolla. Minut tavoitat parhaiten arkisin Savon Tilipiste Oy:n toimitiloista. Ilokseni voin kertoa teille tulleeni valituksi Suomen Yrittäjien rahoitus- ja verotusvaliokuntaan sekä Etelä-Savon Yrittäjien varapuheenjohtajaksi. Vien mielelläni viestiä eteenpäin!

Toivotan kaikille yrittäjille oikein mahtavaa alkavaa vuotta ja menestystä vuodelle 2018!

Jaana Kärkkäinen

Kirjoittaja on Savon Tilipiste Oy:n toimitus-johtaja ja Juvan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja.