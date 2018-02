Juvalla tungosta palokuntanuoriin – ”Ilahduttavaa on tyttöjen mukaantulo”

Juvan palokuntanuoret ovat syksystä lähtien olleet positiivisen ongelman edessä. Toimintaan olisi tulossa nuoria enemmän kuin voidaan ottaa. Palokuntanuorten nuoriso-osaston johtaja Katri Hautsalo sanoo, että viime syksynä uusia nuoria alkoi tulla toimintaan mukaan.

– Nyt olemme siinä tilanteessa, ettemme voi enää ottaa lisää lapsia ja nuoria palokuntanuoriin. Meillä on toiminnassa mukana 20 nuorta emmekä pysty enempää ottamaan mukaan. Paloaseman tilat valitettavasti rajoittavat isomman nuorisojoukon kouluttamista, Hautsalo kertoo.

Hautsalon mukaan kyselyitä toimintaan mukaanpääsystä tulee jatkuvasti, mutta Juvan palokuntanuoret joutuvat nyt valitettavasti torjumaan mukaantulot. Hän kertoo, ettei palokuntanuorten toimintaa ole markkinoitu mitenkään erikoisesti.

Nuoriso-osasto on toiminut Juvalla kahdeksan vuotta. Hautsalo sanoo, että Juvalla on nuorille tarjontaa runsaasti varsinkin liikuntapuolella. Palokuntanuoriin pyrkiminen ei kieli nuorison harrastemahdollisuuksien puutteesta.

– Palolaitoksella on ollut avoimien ovien päiviä. Ilmeisesti se on innostanut nuoria mukaan eikä erityisiä markkinointiponnisteluja ole tarvittu. Sana toiminnastamme on kulkenut lasten ja nuorten parissa suusta suuhun. Nuoret ja heidän vanhempansa ovat sitä kautta kiinnostuneet asiasta ja niin nuoria on tullut toimintaan mukaan, Hautsalo sanoo.

Juvan palokuntanuorten toiminnassa on Hautsalon mukaan ollut aikoja, jolloin väkeä on ollut vähän ja toiminta on näyttänyt jo hitaan hiipumisen merkkejä. Nyt suunta on muuttunut. Nykyään palokuntanuoret kokoontuvat Juvan paloasemalla kerran viikossa.

– Ilahduttavaa on Juvalla tyttöjen mukaantulo. Heitä on mukana puolisen kymmentä ja he ovat hyvin aktiivisia ja innokkaita. Mutta Juvalla on myös aikuisten hälytysosaston toiminnassa mukana kiitettävästi naisia, Hautsalo kertoo.

