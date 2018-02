Onko Juvakin kohta liian kaukana? – loma-asuntojen hinnat tippuvat, mutta kauppa ei käy kuumana

Viime vuosi oli metsäkauppojen osalta vilkasta aikaa niin Juvalla kuin koko Etelä-Savossa. Metsänhoitoyhdistys (mhy) Etelä-Savon kiinteistökaupasta vastaavan yksikön Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV:n välittäjien mukaan metsäpalstoja tuli myyntiin runsaasti ja myyntikohteille löytyi ostajia.

Kaupankäynnin vireyteen vaikutti useampi eri tekijä. Niihin kuuluvat muun muassa viime vuonna voimaan tullut metsälahjavähennys eli metsää lahjana saavan oikeus verovähennykseen sekä vuoden 2016 lopulla Etelä-Savon alueelle perustettu yhteismetsä. Se lienee osaltaan lisännyt intoa järjestellä metsäomistuksia.

Koroillakin on omat vaikutuksensa.

– Korkotilanne kun on nolla tai jopa miinuksella, niin kysyntää riittää. Ihmiset saavat rahoilleen tuottoa, Järvi-Suomen Metsätilojen välittäjä Tommi Seppänen mainitsee.

Myös Seppänen itse on oiva todiste eteläsavolaisen metsäkaupan myötätuulesta. Hänet palkattiin vuoden vaihteessa vahvistamaan Järvi-Suomen Metsätilojen Etelä-Savon tiimiä ja helpottamaan tiimiin entuudestaan kuuluneen kolmikon Antti Tiihosen, Kimmo Asikaisen ja Petra Huupposen kiireitä.

Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen kertoo Seppäsen työpanoksen tulevan tarpeeseen.

– Kysyntä on vahvaa ja toimintaa on niin paljon, että Tommia tarvittiin. Nyt meillä toimii siis metsäkaupan puolella neljä henkilöä kymmenen kunnan alueella, Pajunen sanoo.

Mitä metsäkauppojen hintatasoon tulee, välittäjät kuvailevat sitä hyvin vaihtelevaksi. Esimerkiksi sijainnilla on vaikutusta siihen, kuinka korkeaksi tai matalaksi metsäpalstan hinta muodostuu. Välittäjien mukaan puhtaasti metsämaan kohdalla hintaero eteläsavolaisen ja maan eteläisemmissä osissa sijaitsevien palstojen välillä ei ole revennyt kohtuuttomaksi, mutta loma-asuntojen kohdalla tilanne on toinen.

Niiden myynnissä vaikuttaa siltä, että jo Juva tuntuu olevan liian pitkän ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta puhumattakaan Enonkosken tai Savonrannan kaltaisista mhy:n alueen itäisimmistä osista.

– Loma-asuntopuolella hintojen eriytymisen kyllä huomaa. Toivotaan, että viitostie saataisiin pian kuntoon, koska se saattaisi jouduttaa kaupankäyntiä.

