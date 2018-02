Kukkokouluun tunkua tulevana syksynä – rehtori: ”Eskaritilojen kapasiteetin ylärajoilla ollaan”

Elekielestä päätellen Akseli Härköstä jännittää. Reippaasti nuori mies kuitenkin astelee Juvan Kukkokoululla esikouluopettajana työskentelevän Sirpa Laukkasen eteen ja ojentaa tälle ilmoittautumislomakkeen.

Kun lomake on kuitattu vastaanotetuksi, Laukkanen esittää Härköselle ja tämän Piia-äidille vielä pari tarkentavaa kysymystä. Sen jälkeen, vain muutamassa minuutissa, esikouluun ilmoittautuminen on hoidettua kunnialla loppuun.

Nyt kaikkia osapuolia jo hymyilyttää, erityisesti tulevaa eskarilaista itseään.

– Jes, hän hihkaisee kipittäessään ylös portaita ilmoittautumistilan virkaa toimittaneesta atk-luokasta.

Akseli Härkönen mukaan lukien Juvan kirkonkylän Kukkokoulussa aloittaa ensi syksynä kaikkiaan 35 uutta esikoululaista. Ykkösluokan aloittavia on vielä enemmän, yhteensä 39.

Kukkokoulun rehtorin Olli Kossilan mukaan niin tulevien eskareiden kuin ekaluokkalaistenkin joukko on suurempi kuin vuosikausiin.

– Nämä ovat kyllä tyypillistä suurempia määriä. Esimerkiksi ekaluokkalaisia ei ole moneen moneen vuoteen ollut näin paljon. Tänä vuonna heitä on vain 25, mutta tavallisesti lukumäärä sekä eskareiden että ekaluokkalaisten osalta on pyörinyt siinä noin 30:ssä, Kossila selvitti kouluun ilmoittautumisen lomassa tiistaina.

– Ykkösluokkalaisten puolesta suuressa määrässä ei ole ongelmaa, mutta eskaritilojen osalta ollaan kapasiteetin ylärajoilla, hän lisäsi.

Kouluun ja esikouluun ilmoittautumisen jälkeen tulevien ykkösluokkalaisten ja eskarilaisten arki jatkuu ennallaan. Varsinaista koulun tai esikoulun alkamista joutuu odottamaan aina elokuulle asti, mutta tunnelmia pääsee sentään aistimaan jo toukokuun 16. päivä.

Tuolloin järjestettävän uusien ekaluokkalaisten tutustumistuokion aikana lapset pääsevät tapaamaan tulevan opettajansa ja luokkakaverinsa, kun taas vanhemmille on tarjolla rehtorin, erityisopettajan, terveydenhoitajan ja kuljetussihteerin puheenvuoroista muodostuva tiedotustilaisuus.

