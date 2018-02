Myrkky-Ikoselle tuhti annos onnitteluja – yrittäjän juhlapäivälle hauska huipennus

Kun mies on pyörittänyt Juvalla puoli vuosisataa yritystä, liiketuttavia muista tutuista puhumattakaan riittää. Ovi kävi Tirrolantiellä tiuhaan, kun Myrkky-Ikosena Juvalla tunnetun Tapani Ikosen yritys juhli viime viikolla 50-vuotista taivaltaan.

Onnittelijoita riitti pitkin päivää. Ja jokaisella on jonkinlainen muisto kasvinsuojelutohtoriksi kutsutun Ikosen urasta kasvissuojeluaineiden kauppiaana ja asiantuntijana.

Yrittäjätuttu Reijo Paldán tuli Ikosta onnittelemaan Lappeenrannasta. Hänellä on siellä vastaavanlainen yritys.

– Tutustuin Tapaniin maatalousopistossa 52 vuotta sitten. Kummatkin oltiin tuolloin opiskelemassa. Oma yritys on vasta 35-vuotias. Tapanilla on kokemusta jo 50 vuoden ajalta.

– Paljon on maatalous tänä aikana muuttunut. Nyt myydään kasvinsuojeluaineita yhteen paikkaan enemmän, kun tilalla on hehtaareja paljon. Tilojen määrä on pienentynyt, mutta tilakoot kasvaneet, kuvailee Reijo Paldán muutosta.

Juvan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Timo Pasonen muisti innokkaana lentopallon harrastajana tunnettua Ikosta lentopallolla ja sormiteipeillä. Pasonenkin kehui Ikosen pitkää elämäntyötä ja osaamista kasvinsuojelussa. Hän sanoi Ikosen yrityksen olevan tärkeä Juvalle ja juvalaiselle maataloudelle.

Varsinainen yllätys kuitenkin tuli merkkipäivän lentopalloillassa, kun Ikosen pelikaverit tulivat solmiot ja huivit kaulassa pelaamaan lentopalloa ammattikoulun salille.

