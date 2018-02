Kari Kääriäinen: ”On perin kummallista, että tienpitäjällä on oikeus tukkia tieliittymät lumivalleilla”

Lainlaadinta kulkee kovin harvoin samaa tahtia yhteiskunnan kehityksen kanssa . Usein tuntuu vielä, että lait ovat laaditut enemmän hallinnolle kuin hallintoalamaisille. Se ei ole yllättävää, sillä lakeja laadittaessa hallintoa kuunnellaan herkemmällä korvalla kuin kansalaisia. Toki laki velvoittaa kuulemaan kansalaisiakin, mutta pyrkii vain olemaan niin, että mielipiteiden kuuleminen ja niiden huomiointi kulkevat kovin eri teitä ja kansalaisten sitä mäkistä ja mutkikasta kylätietä.

Tekniikan kehitys etenee huimaa vauhtia. Siinä vauhdissa lainlaadinta jää auttamatta jälkijunaan. On perin kummallista, että vielä tänä päivänä tienpitäjällä on oikeus tukkia lumivalleilla asunto- ja yksityistieliittymät ja pelkästään vain siksi, että lakikirja on jäänyt ajalle, jolloin aurausvälineenä oli kärkiaura.

Nykyisillä kääntöauroilla lumen heittosuunta pystytään säätelemään ja auroissa on myös säädettäviä läppiä, joilla lumen purkautuminen liittymiin voidaan estää.

Virkamiehet ovat mestareita piiloutumaan lakitekstien taakse ja myös mestareita lukemaan lakeja mieleisistään kohdista ja tulkitsemaan niitä mielensä mukaan. Esimerkistä käy vaikka se, että virkamiehen mukaan liittymien puhdistaminen tienpitäjän puolesta on mahdoton ajatus. Tuskinpa liittymien haltijoille tulee edes mieleen vaatia tienpitäjää puhdistamaan liittymiään, mutta tänä päivänä heillä on oikeus vaatia tiepitäjää huolehtimaan kunnossapidosta niin, ettei liittymiä tukita. Ajatus saattaa tietysti tuntua virkamiehestä mahdottomalta, mutta jos hän tutustuu nykyiseen aurauskalustoon, niin tehtävä ei suinkaan ole mahdoton.

Kunnossapitomenetelmät ja menetelmiin käytetty kalusto vaativat päivittämistä tai joudutaan helposti tilanteeseen, josta tammikuun 4. päivän Juvan Lehdessä on erinomaisen hyvä huono esimerkki siitä, miten kunnossapito taso voi vielä tänä päivänä olla kivikaudelta.

Kunta päättää alueellaan teidensä talvihoidon laatutasosta ja hoitoon käytettävien koneiden määrästä ja laadusta. Jos urakoitsijoilta vaaditaan nykyaikaista kalustoa ja ammattitaitoa, niin ei se juurikaan lisää veronmaksajilta vaadittavaa panostusta. Kilpailu pitää huolen siitä, etteivät hinnat karkaa. On tietysti hyväksyttävä, että hyvään laatutasoon pystyvä kalusto on hieman kalliimpaa kuin ajastaan jälkeen jäänyt kalusto. Laadusta on maksettava ja uskon, että kuntalaisilta saa myöntävän vastauksen, jos heiltä kysytään, ovatko he valmiita maksamaan laadusta.

Tämä talvi on osoittanut, ettei ilmastonmuutos tule ainakaan helpottamaan teiden ja katujen talvihoitoa, päinvastoin. Talvihoidosta vastaavien virkamiesten kuin myös luottamushenkilöiden kannattaa pistää kuluvan talven kokemukset visusti mieleen, jotta tuleville talville hoidon laatutaso ja kalusto saadaan päivitettyä päivän vaatimusten mukaisiksi. Erinomaiset eväät päivitykseen saa tuosta jo edellä mainitsemastani Juvan Lehden jutusta, josta kunnan päättäjille tarjotaan ilmaista kuntalaisen konsulttipalvelua.

Kunnan jo valmiiksi iäkäs väestö ikääntyy tulevina vuosina yhä lisää ja tukittujen liittymien puhdistus saattaa käydä vanhuksille ylivoimaiseksi, ellei talvihoidon laatutasoa paranneta.

Hyvin hoidettu ja toimiva kunta on imago- ja markkinaetu, jota laadukas tiestön hoito tukee edullisesti tuottaen vielä kaupan päälle kuntalaisille hyvän mielen.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa asuva juvalaislähtöinen vaikuttaja.