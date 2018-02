Liikuntapaikat säiden armoilla – ”Vieläkään jäälle ei ole uskaltanut mennä höyläämään aura-autolla”

Vaihtelevat sääolot sotkevat talviliikkujien harrastusta. Esimerkiksi Salajärven retkiluistelureitti avattiin vasta tammikuun puolivälissä, mutta pian avaamisen jälkeen vesi- ja lumisateet sotkivat luisteluharrastajien liikkumista.

Samanlainen tilanne on ollut hiihtäjien kohdalla. Järvi-Suomen palvelujen hoidossa olevia hiihtolatuja on Juvalla 40-50 kilometriä. Vastaava liikuntapaikkamestari Arto Tilaeus luonnehti latujen kunnostusta haasteelliseksi.

– Maapohja on ollut sula melkein viime päiviin saakka ja vettä valuu rinteistä latupohjille. Lunta on kuitenkin riittänyt. Latuja ajetaan latukoneilla päivittäin seitsemänä päivänä viikossa, Arto Tilaeus kertoo.

Salajärven retkiluistelurataa hoidetaan talkoovoimin. Puuhamiehet Jukka Petäjä ja Kauko Tegelberg sanovat reitin avaamista ja ylläpitoa tänä talvena harvinaisen haasteelliseksi vaihtelevien säiden takia.

– Aluksi järvi jäätyi hitaasti ja keli oli vuoroin pakkas- tai vesisadetta eikä luistelurataa päästy avaamaan. Vieläkään jäälle ei ole uskaltanut mennä höyläämään aura-autolla tai isolla traktorilla. Lunta on aurattu mönkijällä, Kauko Tegelberg kertoo.

Jukka Petäjän mukaan 7-8 kilometrin rata vaatii päivittäistä huoltoa. Auraus vie mönkijällä kolmisen tuntia. Tegelberg arvelee jään paksuudeksi 25-30 senttiä, mutta luisteluradalta sitä ei ole uskallettu mitata, koska reikä nostaa vettä jäälle.

Retkiluistelua harrastava Marko Vironen pääsi Salajärvelle vasta tammikuun lopussa. Virosen mukaan Salajärven luistelureitti oli kuun vaihteessa jo kunnossa paria röpelöistä kohtaa lukuunottamatta. Hän nostaa ison peukun radan ylläpitäjille.

– Ilman Tegelbergin perheen ja Petäjän Jukan uhrautuvaa työtä tämä reitti ei pysyisi kunnossa. Miehet ovat tehneet upeaa työtä jo monena talvena, Marko Vironen sanoo.

Lue lisää 8.2.2018 Juvan Lehdestä!