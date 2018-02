Nyt on söpöä! – Katso kuvakooste Juvan vauvamuskarilaisten ilonpidosta!

Pyörähtelyä ja keinumista, keinumista ja pyörähtelyä. Sitten pysähdytään, käännytään naapurin puoleen ja otetaan kontaktia.

Jos katseen kohdistaminen kaverin silmiin tuottaa vielä hankaluuksia, saa toista vaihtoehtoisesti myös koskettaa – ja ihan luvan kanssa.

Parasta aikaa meneillään olevan, silittelyyn kannustavan leikkilaulun aikana vauvamuskarin osallistujien on itse asiassa suorastaan suotavaa hapuilla pienillä sormillaan toisia pieniä sormia.

– Silitä vaan, Minttu Myyryläinen kannustaa Vilma-tytärtään, joka innostuukin kurottelemaan Elias Kääriäistä kohti kuin pokkaisi poikavauvaa tanssiparikseen.

Myyryläisten ja Eliaksen sekä Eliaksen äidin Jonna Halosen lisäksi Juvan vauvamuskarin vakiokasvoihin kuuluvat Amanda Kolehmainen ja hänen tyttärensä Elli Hämäläinen sekä Jenna Reponen Olivia-tyttärensä kanssa.

Viimeksi mainittu kaksikko asuu Rantasalmella, josta he matkustavat Juvalle muskaria varten joka tiistai.

– Yritin kysellä ensin sieltä (Rantasalmelta), mutta osallistujia ei ollut tarpeeksi ryhmän perustamista varten, tuore äiti taustoittaa.

Hän kokee kymmenien kilometrien muskarireissut vaivan arvoisiksi.

– Olivia on ehkä täällä muiden seurassa vielä hieman ujo, mutta kotona hän jo kovasti tykkää paukutella kattilankansia. Varmasti hän tykkää käydä muskarissa, ja onhan tässä sekin hyöty, että tyttö oppii olemaan muiden kanssa, Reponen kommentoi.

– Itselle parasta on se, että pääsee näkemään muita äitejä. Täältä saa myös hyviä vinkkejä, miten voi kotona lauleskella ja lorutella lapsen kanssa, hän lisää.

Muskaritoiminta käynnistyi Juvalla hiljaiselon jälkeen uudestaan toden teolla kaksi vuotta sitten. Syksystä 2015 asti Liisa Väisänen on ohjannut paikkakunnalla sekä vauva-, 1-2- että 3-4-vuotiaiden muskariryhmiä.

Toisinaan lapsia on riittänyt kaikkiin ryhmiin, toisinaan vain muutamiin. Esimerkiksi vauvamuskarissa pidettiin viime syksynä taukoa juuri osallistujapulan takia.

Nyt käynnissä on kevätlukukausi, jonka ajaksi Juvan vauvamuskariin on ilmoittautunut minimimäärä eli neljä vanhempi-lapsiparia.

– Tosi kiva, että tänne saatiin ryhmä kasaan, mutta olisihan se kiva, jos olisi enemmän kävijöitä, Amanda Kolehmainen toteaa.

– Mukaan kyllä mahtuu. Ilmoittautua voi ottamalla yhteyttä Mikkelin musiikkiopiston kansliaan tai tullla suoraan tänne minun juttusilleni, Liisa Väisänen vinkkaa.

