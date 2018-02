Laskiainen maistuu pullalta – Kurkkaa kuvagalleria päiväkerholaisten leivontapäivästä!

Juvan seurakunnan viisivuotiaiden päiväkerhoryhmän muodostavat kahdeksan lasta taitavat olla varsinaisia jauhopeukaloita. Ainakin he tuntuivat tietävän hyvin, mistä aineksista pullataikina valmistetaan.

– Jauhoja, maitoa, sokeria, leivontapäivää tasan viikko sitten torstaina viettänyt lapsijoukko luetteli kuin yhdestä suusta.

Myös taikinan kuohkeaksi kohottava aineosa oli monelle tuttu juttu.

– Se on hiiva, mummonsa kanssa leipomisen saloihin perehtynyt Vilho Salmenius tiesi kertoa.

Kerholaisten leivontapäiville tyypilliseen tapaan lasten tehtävänä oli leivonnaisten saattaminen lopulliseen muotoonsa, tässä tapauksessa pyöreiksi pulliksi. Taikina sen sijaan oli valmistettu jo etukäteen.

Koska päiväkerhoryhmiä on useita, on kerhoja ohjaavilla lastenohjaajilla Minna Ruotsalaisella ja Merja Kauppisella tapana jakaa taikinavuorot.

– Joskus teemme kahdenkin litran taikinan, mutta yleensä litran tai puolentoista. Tämä on nyt litran taikina, viime torstaisen pullataikinan pyöräyttänyt Kauppinen esitteli leivinliinaa kulhon yltä nostaen.

– Kun leivotaan, niin meillä on se periaate, että aina saa myös viemisiä kotiin, Ruotsalainen mainitsi.

Varsinaista pullien pyörittelyä edelsi käsipesulla käyminen sekä esiliinoihin ja leivontamyssyihin sonnustautuminen. Minna Ruotsalaisen tehtäväksi tuli taikinan jakaminen, kun taas Merja Kauppinen vastasi pikkuleipureiden työskentelyalustojen jauhottamisesta. Koska pullia oli paljon, ne paistettiin seurakunnan keittiön suuressa uunissa seurakuntatalon yläkerrassa. Paistumista odotellessa kerholaiset intoutuivat laulamaan.

Leipuri Hiivan kajauttamisen jälkeen popsittiin eväät ja leikittiinkin hetki, kunnes vihdoin koitti päivän herkullisimman hetken aika. Minna Ruotsalaisen kantaessa pullapeltejä takaisin kerhotilaan ilman täytti kardemumman tuoksu.

Ennen maistamista edessä oli kuitenkin vielä yksi vaikea valinta: täyttääkö leipomuksensa hillolla, kermavaahdolla vai molemmilla?

– Minulle vain tuota, Leevi Summanen osoitti valmiiksi vatkatun kermavaahdon suuntaan.

– Ja minulle ei kumpaakaan, ihan vain pelkkää sokeria, Livia Huhtinen puolestaan ilmoitti.

Lue koko juttu 8.2.2018 Juvan Lehdestä!