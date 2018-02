Taimikkotöille kova tarve Juvalla – yksityismetsissä 17 000 hehtaaria puustoa päätehakkuuiässä

Juvalaisia metsänomistajia patistetaan innokkaammin hoitamaan metsiensä taimikoita. Metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Tarja Hämäläinen pitää taimikoiden rästiin jääneitä hoitotöitä tärkeänä. Hoitotöiden oikea-aikaisella suorittamisella voidaan metsän kasvua ja puun tuottoa lisätä.

Heiskanen arvioi metsävaratietojen perusteella, että kolmannes juvalaisista yksityismetsistä kaipaa taimikonhoitotöitä.

Juvalaisista yksityismetsistä on päätehakkuuiässä olevaa puustoa noin 17 000 hehtaaria. 50-60 vuoden kuluttua hakkuukypsässä iässä olevia taimikoita Juvalla on 13 000 hehtaaria. Kaiken kaikkiaan yksityismetsien pinta-ala on noin 83 000 hehtaaria.

– Hehtaareissa laskettuna Juva on Etelä-Savossa kohtuullisen iso metsäpitäjä. Kuntaliitoksien seurauksena vain maakunnan kaupungit ovat metsäpinta-alaltaan vielä suurempia. Eteläsavolaiseen tapaan Juvan metsät ovat yleensä hyväkuntoisia. Puuta on noin 140 kuutiota hehtaarilla, Hämäläinen kertoo.

Tarja Hämäläinen oli kertomassa juvalaisille metsänomistajille ajankohtaista metsätietoa. Mukaan oli tullut lähes puolensataa metsänomistajaa, jotka saivat myös henkilökohtaista neuvontaan omien metsäasioitten ja -omaisuuden hoitoon.

