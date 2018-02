Huomenna suunta kohti toimitusta! – Juvan Lehti tarjoaa suukkoja ja kahvia

Tiedätkö, miltä näyttää Juvan Lehden uudessa toimituksessa? Entä kolottaako kahvihammasta?

Jos vastaat ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi ja jälkimmäiseen myöntävästi, olet mitä lämpimimmin tervetullut poikkeamaan ystävänpäiväkahville Juvan Lehden uusiin tiloihin Piikkiläntielle.

Luonnollisesti paikan päälle toivotaan saapuvaksi myös kaikkia muita Juvan Lehden nykyisiä ja tulevia lukijoita.

Ensi keskiviikkona kello 13 alkavassa Juvan Lehden ystävänpäivätempauksessa kahvia tarjoilee koko lehden tekijätiimi: päätoimittaja Janne Tiainen, myyntineuvottelija Arja Vironen, asiakasneuvoja Tuija Halonen, toimittaja Suvi Peltola ja vakituinen avustaja Kari Toiviainen.

He ottavat vastaan palautetta lehdestä sekä juttuvinkkejä. Mukanaan voi myös tuoda julkaistavaksi toivomiaan vanhoja kuvia tai kuvia Lemmikkiterveiset-palstalle.

Paikan päällä on lisäksi mahdollisuus tarttua uusille tilaajille tarkoitettuun edulliseen tarjoukseen Juvan Lehdestä – vaikka ystävänpäivälahjaksi kaverille.

Kahvittelun ja sananvaihdon kyytipojaksi tarjolla on suklaisia suukkoja. Mansikan ja vaniljan makuisella vaahdolla täytettyjä klassikkoherkkuja on varattu laatikkotolkulla niin, että niitä riittää muillekin kuin vain ensimmäisenä kimppuun ehtiville.

Pusujen popsimista, kahvia ja keskustelua paikallisista asioista on tarjolla siis koko kaksituntisen tilaisuuden loppuun asti.