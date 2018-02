Juva rokkaa kuudennen kerran – promoottorin mukaan uusia esiintyjiä on kuusi ja vain kolme samaa kuin viime kesänä

Juvalla järjestetään 29.6- 30.6. Juva Rokkaa -festari jo kuudetta kertaa. Esiintymislavalle nousevat tänäkin kesänä suomalaiset huippuartistit ja yhtyeet.

Perjantaina lavalle nousevat Kaija koo, JVG, Juha Tapio sekä Evelina. Lauantaina esiintymislavan valtaavat Jarkko Ahola, Klamydia, Popeda, Ruoska, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Ellinoora ja Arttu Lindeman.

– Esiintyjälista on tänäkin vuonna monipuolinen. Uusia Juva Rokkaa -esiintyjiä on peräti kuusi ja vain kolme samaa kuin viime kesänä, joten uusiutumista tapahtuu joka vuosi niin kuin pitääkin, sanoo Juva Rokkaa-festarin promoottori Vesa Kontiainen.

Hän sanoo, että lauantaina mennään rokki edellä. Ensimmäisen Juva Rokkaa- keikkansa tekevät Evelina, Ruoska, Jarkko Ahola, Ellinoora, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus ja Arttu Lindeman.

– Tavoittelemme tänäkin kesänä mahdollisemman paljon yleisöä. Tänä vuonna ollaan kaksipäiväinen tapahtuma. Myös nuoremmat festarikävijät on otettu huomioon molempina päivinä. Esiintyjiä on yksi enemmän kuin normaalisti. Lauantai on vähän Puustock- tyyppinen kattaus. Juvan kesälle tämä on hyvin tärkeä juttu. Liput kannattaa ostaa hyvissä ajoin, sillä ennen kaikkea Ruoskan keikka tuntuu olevan monille se juttu, Kontiainen jatkaa.

Perjantaina tapahtumaportit avataan kello 18, ja ne sulkeutuvat kello 02. Lauantaina portit avataan kello 14 ja sulkeutuvat kello 02. Festarin juontaa Mika Kuha.

Kontiaisen mukaan festarin uutuus löytyy taaimmassa anniskeluteltassa, jossa esiintyjien vaihtotauolla päästään bilettämään diskohittien tahtiin. Perjantaina Dj. Haraldin Aikamatka pitää tamppauksesta huolen ja lauantaina puolestaan A-Team.

– Joka vuosi pitää hieman uusiutua. Tästä on kuulunut toiveita yleisön suunnasta, joten toiveisiin nyt vastataan. Kukapa olisi tällä alueella itseoikeutetumpi dj kuin Dj. Harald, tuo Mikkelin lahja dj-maailmaan. Lauantaina on nuorempia dj:tä tarjolla, A-Team, joten meininkiä varmasti riittää, Kontiainen toteaa.

Ennakkolippujen myynti alkoi keskiviikkona 14. helmikuuta. Niitä saa muun muassa Juvan S-Marketista, Sampolan uimahallin kahviosta ja Mikkelin S-Stellasta. Nettitilaukset sujuvat Tiketin kautta, ja myöhemmin loppukeväästä lippuja myyvät myös Juvan Matkailu-info sekä Juva Camping. Juva Rokkaa- festareille ei ole ikärajaa.

Vip-lippuja perjantaille tai lauantaille voi tiedustella osoitteesta vesa.kontiainen@juvarokkaa.fi. Juva Rokkaa-festarin järjestäjänä toimii Jii Pee Events Oy.