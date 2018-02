Osuuspankki ei muutakaan K-kaupan paikalle – pankki käy nyt läpi muita Juvan keskustassa vapaana olevia tiloja

OP Suur-Savon muutto Juvalla uusiin tiloihin mutkistuu. Juvan konttorin siirtyminen entisiin K-Market Makupalan tiloihin ei toteudu.

Osuuspankin toimitusjohtajan sijaisena toimiva hallintojohtaja Mikko Antikainen sanoo entisen K-marketin tilojen kunnostamista liian kalliiksi.

Koko suunnitelmasta nyt luovutaan. Henkilöstölle suunnitelmien muutoksesta kerrottiin Juvalla tiistaina.

Keskustassa olevat entisen K-marketin tilat soveltuvat huonosti pankkitoimintaan. Lisäksi ne ovat liian suuret osuuspankin konttorin tarpeisiin.

Nyt OP Suur-Savo alkaa etsiä Juvalta käyttökelpoisia tiloja pankkikonttoria varten. Yhtenä mahdollisuutena on myös kokonaan uusien toimitilojen rakentaminen. Se vaihtoehto on kuitenkin pankin hallintojohtaja Antikaisen mukaan epätodennäköinen.

– Meillä on ryhmän politiikka se, että täysin uusiin rakennettaviin tiloihin ei mielellään investoida. Juvalta on löydyttävä joku toinen vaihtoehto, hän sanoo.

Mikä se vaihtoehto olisi, sitä Mikko Antikainen ei osaa sanoa eikä lähde arvuuttelemaan.

