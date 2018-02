Tänään nautitaan penkkarihuumasta, huomenna vuorossa Wanhat tanssit

Juvan lukion loppuviikko sujuu juhlavissa merkeissä. Tänään 15. helmikuuta parrasvaloissa paistattelevat ylioppilaskirjoitusten viimeiseen puserrukseen valmistautuvat abiturientit, jotka jättävät jäähyväiset nuoremmille lukiolaiselle ja opettajille perinteisen riehakkain menoin.

Päivän aluksi abit toimivat seremoniamestareina koko lukion yhteisessä päivänavauksessa. Samassa yhteydessä järjestetään Abi-show, jossa epäilemättä letkautellaan vitsejä niin abien itsensä kuin Juvan lukion opettajienkin kustannuksella.

Shown jälkeen vuorossa on abien tarjoamat läksiäiskahvit. Kahvia ja kahvileipää nauttimaan on kutsuttu opettajien lisäksi abien vanhemmat ja läheiset.

Kahvihetkeä seuraa abien organisoima koko lukion yhteinen ruokailu.

Loppupäivä on yhtä karnevaalia. Kello 12-13 abeilla on lupa kirmailla pitkin koulun käytäviä ja luokkia penkkariasuissaan. Viime vuosilta tuttuun tapaan pukeutumiseen on takuulla jälleen panostettu, ja lukiolla nähdään hyvin todennäköisesti ainakin piirroselokuvista tuttuja satuolentoja ja tv:n sketsiohjelmissa kansaa naurattaneita hahmoja.

Penkkaripäivä huipentuu kello 13 alkavaan kaikille avoimeen tilaisuuteen, jossa abit kannetaan ulos lukiosta torin puoleiselle sisäpihalle. Kun koulun vanhimmat on saatu ulos rakennuksesta, he nousevat vielä rekan kyytiin jättämään jäähyväiset koko kirkonkylälle.

Penkkariajelijoiden iloisen joukon bongaa todennäköisimmin lukion liepeiltä tänään puoli kahden tienoilla.

Abien poistuttua valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin paikka auringossa aukeaa lukion kakkosluokkalaisille. Heidän suuri hetkensä koittaa huomenna perjantaina 16. helmikuuta, jolloin vietetään Wanhojenpäivää.

Päivän ohjelmassa on arvokkaan tyylikkäitä juhlallisuuksia aamukymmenestä eteenpäin.

Ensin wanhat esittävät tanssinsa kenraaliharjoituksen omaisesti niin, että esiintymispaikkana toimivaan auditorioon saapuu yleisöksi lukion ykkösluokkalaiset sekä yhdeksäs-, kuudes- ja viidesluokkalaisia.

Ruokailun jälkeen edessä on kahdet varsinaiset Wanhat tanssit: kello 12.15 alkaen wanhat tanssivat vanhemmilleen ja läheisilleen ja kello 14 on vuorossa kaikille avoin yleisöesitys.

Juvan lukion abien uloskanto ja ajelu to 15.2. klo 13 eteenpäin torin sisäpuoleiselta pihalta. Juvan lukion Wanhojen tanssien yleisöesitys pe 16.2. klo 14 auditoriossa.