Valoa näkyy myös Juvan taivaalle

Maamme kuntien tilinpäätöstiedot luovat pientä huojennusta siihen pelkoon, että eteläsavolaiset kunnat tarpoisivat suossa. Länsi-Savossa esitellyt ennakkotiedot vahvistavat, että kunnat ovat kyenneet palvelemaan asukkaitaan, ja samalla kulut on onnistuttu pitämään aisoissa.

Esimerkiksi Juvan viime vuodesta näyttäisi tulevan aivan kelvollinen, ja tilinpäätökseen kirjattaneen ylijäämää.

Kunnassa ynnäillään paraikaa, millaisiksi muodostuvat ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen hinnat Essotessa. Tällä hetkellä näyttää, että kuntalaskutus Juvan suuntaan ei tuota yllätyksiä. Essote on merkittävä kuntalaisten rahojen käyttäjä, ja sen talousvuoden onnistumisella on isot vaikutukset Juvan kunnan talousvuoteen.

Länsi-Savossa haastateltu kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja ja Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen arvioi, että kuntataloudessa on hyvä suunta, vaikea talous ”mahdottoman vahva ole.”

Siltä näyttää, ettei viime vuosi tuo mukanaan yllätyksiä, ja tähän vuoteen voidaan ponnistaa hyvin mielin. Juvalla ovat takanaan ja edessä suuria investointeja, jotka lisäävät velkarasitusta. Kunnan tulee suunnitella ja seurata talouttaan erittäin huolellisesti, jottei velkarasitus kiipeä kestämättömäksi.

Vaakakupin toisella on puolella on tieto, että jo tehdyt sekä suunnittelut investoinnit eli vuodeosaston remontti sekä Juvan Koulukampus parantavat roimasti palvelua ja viihtyisyyttä.