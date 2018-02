Heino Lipsanen: ”Liikunta-asiat saatava puolueiden ohjelmiin ja tulevaan hallitusohjelmaan”

Torstai on toivoa täynnä – sanotaan. Otetaan esimerkkipäiväksi viime viikon torstai. Se oli Helsinki-päivä. Niitä on pari kolme kuukaudessa.

Normaalisti Helsinki-matkat taittuvat junalla. Niin nytkin. Ensimmäinen takaisku oli asemalla. Juna oli puoli tuntia myöhässä. Tarkoitti sitä, että myöhästyin aluejohtoryhmän ja Olympiakomitean kokouksesta, joka alkoi kymmeneltä.

Toimin aluejohtoryhmän puheenjohtajana ja oli kiva tietysti myöhästyä kokouksesta. No eihän se kokous tietenkään ala ilman puheenjohtajaa.

Aluejärjestöt ja Olympiakomitea ovat olleet muutosten takia monista asioista erimielisiä, ja nyt on aika rakentaa uusi alku yhteistyölle. Listan keskeiset asiat olivat seuratoiminta, lisää liikettä ja liikunnan ja urheilun edunvalvonta sekä vaikuttaminen.

Vaaleja on taas tulossa, ja liikunta-asiat tulee saada puolueiden ohjelmiin ja etenkin uuteen tulevaan hallitusohjelmaan.

Seuraava isompi tapaaminen on maaliskuussa aluejohdon päivillä, jolloin uusista linjauksista päätetään.

Heti perään alkoi toinen kokous Olympiakomitean kanssa, jossa aiheena oli kansainvälinen toiminta ja EU-rahoitus. Alueet ovat pystyneet hyödyntämään EU-rahoitusta hyvin esimerkiksi Leader- ja ESR-kuvioiden kautta, mutta lajiliitot ovat lähteneet hitaasti mukaan.

Toisin on esimerkiksi Baltian maissa, joissa EU-rahoitus hyödynnetään maksimaalisesti. Onko niin, että lajiliitot ovat tottuneet OKM:n rahoitukseen ja lisärahoitukseen ei ole tarvetta. Tätä en kyllä usko.

Tavoitteena on löytää lajiliitoista vastuuhenkilöt, jotka perehtyvät EU-maailmaan ja alkavat aktiivisesti toimia ja vaikuttaa EU-asioissa.

Samaisena torstai- Iltana Jukurit yhteistyökumppaneineen päättivät vallata Stadin. Päätin jäädä katsomaan peliä ja tapaamaan tuttuja. Paikalla oli bussilasteittain pitkäkalsarisia savolaisia. Näkyipä Hesarissa olevan etusivun mainos tapahtumasta.

Tunnelma ennen peliä oli korkealla, ja oli mukava tavata tuttuja. Paikalla tapahtumaa seuraamassa oli muun muassa Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, Jukurien puheenjohtaja Jukka Toivakka Lenitoineen, eteläsavolaisia yritysmaailman edustajia, ja olihan siellä Juvan Lehden entinen päätoimittaja Antsu Heikkinenkin.

Tunnelma ei enää pelin jälkeen ollut yhtä korkealla. Taululla murhaavat 8-0-lukemat HiFK:lle. Torstain toivo loppui siihen. Tämä peli pitää nopeasti unohtaa.

Ex-maileri Antti Loikkaselta kysyttiin huonosti menneen kisan jälkeen, että mikä on sinun paras matkasi. Antti vastasi – kotimatka. Niin se oli meilläkin.

Heino Lipsanen

Kirjoittaja on liikuntaneuvos ja Etelä-Savon Liikunnan aluejohtaja.