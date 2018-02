Kukkokoulun sisäilman laatu seurannassa – uusia mittaustuloksia odotetaan saapuvaksi vielä tässä kuussa

Kukkokoulun sisäilmaremontti on tehty. ATK-luokan ja vintin tilojen ilmanvaihtojärjestelmä on nyt uusittu. Samalla koulussa on tehty sisäilman seurantamittauksia. Sisäilman mittaustuloksia odotetaan lähiviikkoina.

– Vanhassa rakennuksessa on aina omat riskinsä, joten valppaana ollaan. Vaikka ajoittain tulee huolestuneita yhteydenottoja sisäilman laadusta, paniikkiin ei ole tarvetta. Koulutyö voi jatkua rauhallisin mielin, rauhoittelee Kukkokoulun rehtori Olli Kossila.

Kukkokoululla tehtiin viime kesänä tutkimus sisäilmasta vanhassa asuntosiivessä. Tulokset osoittivat useita mahdollisia sisäilmaongelmien aiheuttajia. Tutkimusten perusteella sovittiin toimenpiteistä, jotka on nyt tehty.

Rehtorin mukaan ATK-luokkaan ja vintin tiloihin 2-luokalle syksyllä rakennettu uusi ilmanvaihtojärjestelmä on osoittautunut hyväksi. Tilojen sisäilmasta on tullut vain positiivista palautetta.

Koulun tiloissa on alkuvuodesta tehty sisäilman seurantamittauksia sekä uudessa että vanhassa siivessä.

Edellisissä mittauksissa esiopetustilojen yhdessä Tiinala-luokassa tulokset olivat mikrobien osalta hieman koholla. Ongelman syyksi epäiltiin kellaritiloja. Korjaussuunnitelman mukaiset toimenpiteet on nyt tehty. Sisäilman seurantamittauksen tuloksia odotetaan lähiviikkoina.

Kossilan mukaan esiopetustilojen ilmanvaihto on osoittautunut alitehoiseksi.

– Tiloihin on asennettu yhteensä kuusi pientä tuloilmakojetta, jotka ovat maksimiteholla liian äänekkäitä ja häiritseviä. Myös suodattimet tukkiutuvat nopeasti. Tiloissa opiskelee ennätysmäärä esioppilaita ja henkilökuntaa ja ilmanvaihto on koetuksella. Toki ikkunoiden kautta tuuletetaan aina kun se on mahdollista, Kossila kertoo.

Kukkokoulun uudessa siivessä on tehty myös kuitumittauksia.

– Suunnitelman mukaisesti oli tarkoitus kuvata ilmanvaihtokanavat ja siten selvittää mahdollinen nuohoustarve. Kiinteistöpäällikkö Oiva Turusen esityksestä kuvaamisen sijaan päädyttiin kuitumittauksiin. Ne tehtiin viidessä uuden siiven luokassa. Mittausten avulla selvitetään, tuleeko ilmanvaihdon mukana kuituja hengitysilmaan. Keräilymaljat olivat luokissa kaksi viikkoa ja nyt ne ovat analysoitavana laboratoriossa.

Mittauksia tehnyt Sosterin terveystarkastaja Mika Merinen sanoo, että erilaisia näytteitä ja mittauksia on Kukkokoulusta otettu toistakymmentä.

– Periaatteessa niitä on Kukkokoulun kaikista tiloista. Siellä on tehty yleisiä fysikaalisia olosuhteiden mittauksia, mikrobimittauksia, kuitu- ja voc-mittauksia. Voc-yhdisteiden mittauksilla selvitetään sisäilman haihtuvia orgaania yhdisteitä, jotka ovat kaasuja. Niitä voi syntyä esimerkiksi lattiapäällysteiden liimamateriaalien hajoamistuotteista. Kukkokoulun tuloksia odotellaan muutaman viikon sisällä, terveystarkastaja Merinen kertoo.

