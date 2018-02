Kaasu pohjassa Juvalla tänään – Vaakunarallin pisin erikoiskoe starttaa iltapäivällä

Juvalla ajetaan tulevana viikonloppuna rallin SM-sarjan toisen osakilpailun Vaakuna-Ralli pisin erikoiskoe.

Reittijohtaja Jari Jakonen Mikkelin Urheiluautoilijoista on hyvillään, että EK 5 eli Siikakoski saatiin mukaan ralliin. Hän sanoo Juvan rallireitin sujuttelevan omilla vanhoilla kotikonnuillaan.

– Se on todellakin legendaarisen hieno pätkä, jonne on Juvaltakin helppoa tulla aivan EK:n varteen. Meikäläisen syntymäkotikylillähän siinä liikutaan, hän hehkuttaa.

Juvalla EK 5:n järjestelyissä ovat mukana ainakin Kuosmalan Martat ja Kuosmalan metsästäjät.

Jakonen kertoo, että sama erikoiskoe ajettiin vuonna 1978 osittain Jyväskylän Suurajojen Kokkosenlahden EK:na.

– Silloin ajettiin toiseen suuntaan, ja sillä EK:lla oli mittaa juhlavat 42 kilometriä 1970-luvulla Torniaisen kaupalta 5-tien tuntumasta, ja maali oli Hatsolan koulun kohdilla.

Jakosen mukaan Vaakuna-Rallissa kyseinen erikoiskoe on ollut mukana useasti eri vuosina, mutta ajosuunta on ollut aiemmin Kokkosenlahdesta Teivaaseen päin.

– Näin päin EK on ajettu edellisen kerran tismalleen samanlaisena viime vuoden Vaakuna-Rallissa. EK on kilpailun pisin yksittäinen erikoiskoe, ja sillä tapahtuu varmasti ratkaisuja suuntaan tai toiseen.

Juvan erikoiskokeen Lähtö sijaitsee Ollikkalan kylällä Kolkanrannantien ja Teivaantien risteysten tuntumassa. Kolkanrannantietä ajetaan muutama kilometri Auvilantien risteykseen, josta jatketaan Auvilan suuntaan.

Auvilasta EK jatkuu Siikakoskelle ja sieltä melkein Kokkosenlahteen asti.

– Lopussa ovat nuo viime vuonna mainetta saaneet Korvenmäen ja Lampilan yksityisteiden osuudet, joissa on todella huimia hyppyreitä, reittijohtaja Jakonen neuvoo ralliyleisöä.

EK:n välille pääsee monesta kohtaa helposti, lähtöön siis Hatsolasta, ja Ollikkalantietä Auvilan risteykseen Teivaan puoleiseen päähän pääsee kiertämään Teivaantien kautta.

Auvilaan pääsee EK-välille Koskenmäen tai Hatsolan kautta Maivalantien ja Auvilantien risteykseen.

– Siinä risteyksessä on myös invaparkki, johon pääsee invaparkki-luvalla ilmaiseksi katsomaan kilpailua autosta käsin aivan EK:n tuntumaan.

Jakonen neuvoo, että Siikakoskelle on helppo tulla Punaisen Piipun Kievarin kohdalta Siikakoskentietä pitkin.

Maalipäähän pääsee taas Rahulasta Olokorjaamon kohdalta vasemmalle Kokkosenlahteen 11 kilometriä ja sieltä vasemmalle Yliveden tietä. Maali on Lampolantien risteyksen tuntumassa, ja väliristeys on siitä noin viisi kilometriä eteenpäin.

