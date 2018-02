Juvalaispelaajat keräävät kehuja Mikkelissä – Roope ja Einari vaihtoivat JiiKoon siniset paidat MP:n sinisiin

Ensimmäisenä päähän pälkähtävää mielikuvaa on vaikea sivuuttaa. Kun pieni urheiluseura menettää junioreitaan suuremmalle seuralle, muutos vaikuttaa herkästi ryöstökalastukselta. Suuri vie ja pieni vikisee.

Sellaista epäilemättä tapahtuu, mutta Juvan Kisan (JiiKoon) ja Mikkelin Palloilijoiden (MP) tapauksessa kyse on molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä. Näin kummastakin seurasta ainakin vakuutetaan.

– Emme missään tapauksessa harjoita ryöstökalastusta, vaan annamme mahdollisuuksia lähialueen seuroissa pelaaville junioreille, tarjoamme yhteistyön kättä. Meille saa tulla ja meiltä saa lähteä, MP:n pelaajakehityspäällikkö Matti Kuitunen sanoo.

– Jos nuori pelaaja haluaa edetä urallaan, niin kyllähän se oikeasti tarkoittaa sitä, että täältä (Juvalta) pitää lähteä. Emme (JiiKoossa) pysty tarjoamaan sellaisia mahdollisuuksia kuin esimerkiksi juuri Mikkelissä. Siellä pelataan kilpasarjoja, on ammattivalmentajat ja harjoituspaikkoina tekonurmet ja kuplahallit, JiiKoon puheenjohtaja Petri Pajunen puolestaan toteaa.

Tällä hetkellä MP:n tarjoamaan yhteistyön käteen on tarttunut kymmenkunta JiiKoossa jalkapalloharrastuksen aloittanutta lasta ja nuorta. Heistä vanhin on jo neljättä kauttaan MP:ssä aloittava, nyt 18-vuotias Roope Leskinen.

Ennen Mikkeliä tällä hetkellä A-junioreissa pelaava nuori mies ehti edustaa yhden kauden ajan myös varkauslaista Warkaus JK:a. Sinne, kuten sittemmin Mikkeliin, Leskinen siirtyi tavoitteenaan päästä pelaamaan ja harjoittelemaan ammattimaisemmin muiden itsensä ikäisten rinnalla.

– Juvalla loppui omanikäisteni joukkueen toiminta, mutta haluisin jatkaa kehittymistä. Haluan katsoa, mihin asti rahkeeni riittävät, MP:n A-junioreiden oikealla laidalla viilettävä juvalainen perustelee.

Näin talvikaudella MP:n A-juniorit harjoittelevat pääsääntöisesti neljä kertaa viikossa. Viime kesänä ajokortin saanut Leskinen kulkee treenimatkat pääsääntöisesti omalla autolla.

Usein samalla kyydillä kulkee myös toinen täkäläinen MP:n riveihin siirtynyt nuori, samaan aikaan MP:n A-junioreiden kanssa harjoittelevassa MP:n B-junioreissa pelaava 17-vuotias Einari Pajunen.

– Aloitan nyt toista kautta Mikkelissä. Vaihdoin sinne, koska halusin kovempia treenejä ja pelejä ja koska tiesin, että siellä pääsen kehittymään paremmin, hän kertoo.

Leskisen tapaan Pajunenkin arvostaa korkealle sitä, että pääsee kehittämään taitojaan nimenomaan toisten 17-vuotiaiden rinnalla.

– Halusin päästä pelaamaan omanikäisteni kanssa. Juvalta loppui minun ikäisteni joukkue viime kesänä, keskikentältä oman pelipaikkansa vakiinnuttanut lukiolainen mainitsee.

