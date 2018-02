”Koira ajoi ilveksen eteen ja pam!” – ilveksen jahtikausi on tuottanut juvalaismetsästäjille kaksi saalista

Helmikuun lopussa päättyvä ilveksen jahtikausi on tuottanut juvalaismetsästäjille kaksi saalista. Molemmat ilvekset ammuttiin jo joulukuussa. Toinen iso kissa tuli tiensä päähän Vehmaassa ja toinen ammuttiin Etelä-Juvalla Koikkalassa.

Ilveslupia oli koko maakunnassa 38, niistä Juvalle tuli kaksi.

Koikkalassa ilveksen ampuneelle Marko Kärkkäiselle se oli ensimmäinen kissaeläin. Toisen ilveksen ampui Raimo Kokkonen.

Marko Kärkkäinen kuvaa ilvesjahtia haasteelliseksi, mutta mielenkiintoiseksi. Jahdissa oli Kärkkäisen kanssa 25 miestä, mutta iso kissa tuli koiran ajamana Kärkkäisen aseen tähtäimeen.

– Kyllä se oli sykähdyttävä ja hieno hetki, kun koira ajoi vajaan tunnin jälkeen ilveksen eteen ja pam! Siihen kaatui iso 17-kiloinen naarasilves, kuvailee Kärkkäinen ensimmäistä ilvesosumaansa.

Kärkkäisen kaatama 17-kiloinen naarasilves oli iso, kun isoimmat urokset varttuvat yli 20-kiloisiksi. Nyt ilves on Kangasniemellä täytettävänä. Kärkkäinen odottaa otusta kotiin kevään aikana.

Kärkkäinen on innokas metsämies. Viime viikolla hän oli kettujahdissa Kiiskilässä koira Moppekerhon Ytin kanssa. Nyt kettujahti päättyi ilman saalista, kun koira eksyi ketun perästä jäniksen jäljille. Kärkkäinen sanoo, että kettu on jänistä viekkaampi metsästettävä.

– Tosin koiralle se on helpompi ajettava, mutta ketun haussa koiralle riittää haastetta, mies sanoo.

Kärkkäinen kertoo, että kettua pystyy taas Juvalla metsästämään. Aika-ajoin kapin riivaama kettukanta on viimein elpynyt. Metsästäjätietojen mukaan kapikausi on Juvalla ohi. Sen vahvistaa myös Kärkkäinen. Hän jahtaa kettua riistanhoidollisen syyn eikä nahan takia.

Vielä 2000-luvun alussa kettukanta oli Juvalla alamaissa. Kettujen parissa leviävä syyhypunkkeihin kuuluva kapi talvella tappaa eläimiä. Juvalla tunnetaan tapauksia, joissa kapinen kettu on hakeutunut pakkasta suojaan ulkoliitereihin. Kapinen kettu saattaa kuihtua liiterissä tai ladossa kuoliaaksi.

Kapia esiintyy ketun lisäksi myös muun muassa supikoirissa ja näädässä sekä sioissa. Eri isäntälajien kapikanta tarttuvat huonosti muihin kuin lähisukuisiin eläinlajeihin.

Riistakeskus Etelä-Savon vs. riistapäällikkö Ohto Salo sanoo, että kapia esiintyy aina aika ajoin ketuissa. Se on yleinen vitsaus kautta koko maan. Kun kettukanta pienenee, kettukapikin häviää.

– Kun kettukanta kasvaa suureksi, kapia alkaa esiintyä. Se on jatkuvaa kiertoa. Kapi tarttuu eläimestä toiseen suorassa kosketuksessa. Ilmeisesti Juvan seudulla kapi on nyt helpottunut ja kettukanta on kääntynyt takavuosien jälkeen nousuun, Salo sanoo.

Lue lisää 15.2.2018 Juvan Lehdestä!

Otsikkoa ja juttua päivitetty 19.2.2018 klo 13.02. Poistettu virheellinen maininta siitä, että Marko Kärkkäisen ampuman ilveksen olisi ajanut miehen oma koira.