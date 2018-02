Haluatko suorittaa kuorma-autokortin? – Juvalla se ei enää onnistu

Kuorma-auton ajokortin suorittaminen autokoulussa on mahdollista Etelä-Savossa enää vain Mikkelissä ja sielläkin parissa koulussa. Juvalla, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Pieksämäellä ei ole enää mahdollista saada kuorma-auton ajokorttiin oikeuttavaa ajo-opetusta.

Samalla autokoulut ovat hävinneet kokonaan ympäristökunnista. Juvalainen Liikennekoulu Topway on enää ainoa autokoulu, jolla on ajo-opetusta Juvan ympäristökunnissa.

Liikenneopettaja Jouni Laitinen Liikennekoulu Topwaystä sanoo, että kuorma-autokortin suorittamiseen tähtäävä ajo-opetus loppui EU:n muuttuneiden määräysten myötä. Kortin hinta ammattipätevyyskoulutuksineen nousi liian korkeaksi. Kortin saaminen edellyttää nykyään 21 vuoden ikää. Autokoulut myivät koko kuorma-autokalustonsa pois vuosikymmenen vaihteessa.

– Aiemmin kuorma-autokortin Juvallakin suoritti lähes jokainen 18 vuotta täyttänyt poika. Joukossa oli myös tyttöjä, jotka halusivat itselleen oikeuden ajaa myös kuorma-autoa. Nykyään ikärajan nousemisen myötä kuorma-autokortin suorittaminen autokoulussa on kokonaan hiipunut. Yksinkertaisesti kortin ajamiselle ei ole enää kysyntää, kertoo Jouni Laitinen.

Kuorma-auton ajokortin voi saada myös 18-vuotiaana, mutta se vaatii erityistoimia. Nykymääräysten mukaan se edellyttää, että 18-vuotias nuori selvittää tarvitsevansa kuorma-autoa työssään. Silloin nuoren on suoritettava kuorma-auton ammattipätevyyskoulutus.

Autokouluissa ajetaan nykyään pääasiassa henkilöauto- ja mopokortteja, ja useat koulut ovat keskittyneen siihen.

Henkilöauto-, mopo- ja moottoripyöräkursseja Juvalla alkaa joka kuukausi.

