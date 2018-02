Kiirepäivystys saattaa supistua Juvalla – syynä lääkäripula

Juvan hyvinvointikeskuksen aukioloaikaa ja lääkärivastaanottoa saatetaan joutua supistamaan ensi viikolla. Lääkäripulan takia Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen aukioloa on supistettu tällä viikolla henkilöstövajeen takia. Juvalla mahdollinen aukiolo supistuisi pari tuntia.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten vastaanottopalvelujen ylilääkäri Hans Gärdström sanoo, että Juvan aukioloaikojen tilapäisen supistamisen syynä on lääkäripula. Juvalla on parhaillaan 1,5 lääkärin vajaus.

– Pyrimme välttämään aukioloaikojen supistamista viimeiseen saakka. Jos tilapäiseen aikojen supistamiseen päädytään, päivystys loppuisi klo 16 Mäntyharjun tapaan, ylilääkäri Hans Gärdström sanoo.

Päätöstä Juvan hyvinvointikeskuksen aukioloaikojen supistamisesta odotetaan loppuviikosta. Siitä tiedotetaan yleisölle viimeistään perjantaina.

Kiireellinen vastaanotto on Juvalla ollut auki maanantaista torstaihin kello 7.30-18 ja perjantaisin kello 7.30-16. Lauantaisin kiireellinen vastaanotto on ollut auki kello 8-14.

Lääkärin vastaanottoaikojen supistaminen ei kuitenkaan koskisi lauantaita. Lauantain lääkäripäivystys jatkuisi Juvalla entiseen tapaan.

Essote on yrittänyt paikata lääkärivajetta ostopalvelulla. Ostopalvelun kautta ei ole kuitenkaan löytynyt pysyvämpää ratkaisua vaivaavaan lääkäripulaan. Ostopalveluina on onnistuttu hankkimaan vain yksittäisiä lääkäreitä päivystysvuoroon.

Hans Gärdström sanoo, että myös parhaillaan riehuva influenssa-aalto vaikuttaa terveyspalvelujen saamiseen. Hoitohenkilöstöä on ollut vaikea saada, kun myös hoitajia on sairastunut rokotuksista huolimatta influenssaan. Terveenä olevat hoitajat ovat monen hyvinvointikeskuksen päivystyksessä joutuneet työskentelemään ylikuormitettuina ja tekemään pitkää päivää.