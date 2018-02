Viidennen Gottlund runokilpailun teemana loitsu – vierailevana tuomarina Daniil Kozlov

Gottlund-runokilpailu järjestetään Kaarle Akseli Gottlundin elämäntyön innoittamana jo viidettä kertaa. Vuoden 2018 kilpailun teemaksi on nostettu loitsu. Runojen muotoon ei liity rajoitteita, vaan teeman saa ymmärtää vapaasti. Gottlund-runokilpailua 2018 tukee Juvan kulttuuri ry.

Kilpailun vierailevana tuomarina toimii runoilija-kustantaja Daniil Kozlov, joka julkaisee runoilijanimellä Susinukke Kosola. Hän on julkaissut runokokoelmat .tik (Kolera 2014) ja Avaruuskissojen leikkikalu (Sammakko 2016) sekä ollut Ylen Tanssiva karhu -ehdokkaana.

K. A. Gottlund, jonka isä toimi Juvalla kirkkoherrana, keräsi Juvalta merkittävän määrän kansanperinnettä ja muun muassa loitsuja 1800-luvun alussa. Juvalta kerättyjen loitsujen joukossa on esimerkiksi Nälkä, jossa loitsitaan nälkää jatkamaan matkaansa. Loitsussa todetaan esimerkiksi: ”Mänek tuonne Männynmäellen/ tietä myöten Tirrolahan/ Tuonne tuhmiin tupihin / talonpoikaisten taloihin.”

Kaarle Akseli Gottlund oli kiihkeä suomalaisuuden ja suomen kielen puolustaja, joka kuitenkin joutui usein kahnauksiin aikalaistensa kanssa. Häntä on sanottu ikuiseksi kakkoseksi.

Kilpailua järjestää vapaamuotoinen työryhmä yhteistyössä Juvan kulttuuripalveluiden ja Toenperän Juvan kirjaston kanssa.

Gottlund-runokilpailun kilpailuaika on 24.2.-30.4.2018. Lisätietoja kilpailusta ja kilpailun säännöt löytyvät osoitteesta: www.juvankulttuurisivut.fi

Voittaja julkistetaan Juvalla 6. heinäkuuta Gottlund-viikon yhteydessä.