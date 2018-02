Simoskalle sylin täydeltä sarvia – Juvan 575 -juhlajahdissa kaadetun hirven sarvien lopullinen sijoituspaikka vielä avoinna

Kunnanjohtaja Mervi Simoska sai maanantaina sarvet. Riistamies Pekka Pärnänen ja riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kari Hänninen luovuttivat Simoskalle 6-piikkiset hirvensarvet.

Juhlahirven sarvilla somistetaan joko kunnanjohtaja virkahuone tai ne sijoitetaan yleisötiloihin riistamiesten aiemmin ampuman täytetyn karhun tuntumaan.

Sarvet olivat perua viime marraskuisesta Juva 575-juhlavuoden hirvijahdista. Jahdissa mukana ollut Simoska oli Koikkalassa elämänsä ensimmäistä kertaa mukana hirvijahdissa. Hän pääsi todistamaan komean 230-kiloisen uroshirven kaatumista.

– Se oli mukava päivä ja mieleenpainuva kokemus monella tapaa. Nyt ymmärrän hyvin, että ihmiset viihtyvät hirvimetsällä, Simoska ynnäsi ensimmäistä hirvijahtiaan.

Juhlahirvien jahtia organisoimassa ollut Pekka Pärnänen sanoi kolmen jahdin yhdistäneen metsästäjäporukoita. Pärnänen toivoi, että viime syksyn yhteisjahdille metsästäjäporukoissa löytyisi jatkoa.

– Viime syksyn jahtiin lähdettiin innokkaasti mukaan ja tulosta tuli. Kolmessa hirvijahdissa oli mukana parisen sataa juvalaista metsästäjää. Yhteinen hyväntekeväisyyshirvi voitaisiin taas ensi syksynä metsästää ja lahjoittaa huutokaupattavien lihojen tuotto johonkin hyväntekeväisyyteen, Pekka Pärnänen pohti.

Pärnänen on ollut vuosikymmeniä organisoimassa seurojen yhteisjahtia veteraanien hyväksi. Hirvenlihojen huutokauppa on tuottanut tuhansia euroja veteraaneille. Nyt se jahti on loppunut, kun veteraanijoukko on harventunut lähes olemattomiin.

Syksyn kolmen juhlajahdissa kaadetun hirven lihat lahjoitettiin kouluille ja hoivalaitoksille sekä tarjottiin hirvikeittona koko kansan linnanjuhlissa. Pärnänen kertoi metsästäjien saaneen laitoksilta paljon positiivista palautetta hyvin ja osaavasti paloitelluista lihoista.

Lue lisää 22.2.2018 Juvan Lehdestä!