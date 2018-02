”Tulen paikasta, jossa lämpötila vaihtelee lämpimän ja todella kuuman välillä” – australialainen Hannah viettää seuraavan puoli vuotta Juvalla

Hannah Clancy asettuu istumaan suuren ruokapöydän ääreen Juvan Narilassa. Katse kiertää tarjottavissa: talon emäntä Heli Riipinen on asetellut esille omenapiirakkaa, mehua, Domino-keksejä sekä kulhon täydeltä siisteiksi suorakulmioiksi siivutettua vaniljajäätelöä.

– Onko tuo jäätelöä, Clancy kysyy äänessään sekä innostusta että järkytystä.

– Olen kyllä kuullut, että teillä sitä myydään paloina, mutta en oikein silti uskonut, että se olisi totta. Tuohan näyttää enemmän juustotarjottimelta, nuori nainen hihkuu tohkeissaan.

Clancyn reaktion ymmärtää, olisihan pahviin pakatun jäätelön myyminen hänen kotimaassaan Australiassa suorastaan typerää. Herkku sulaisi alta aikayksikön, sillä esimerkiksi näin suomalaisen talven aikaan Clancyn kotikaupungissa Adelaidessa mitataan päivittäin reippaasti yli 30 celsiusasteen lämpötiloja.

Kovin viileiksi kelit eivät muutu edes kesä-heinäkuussa, kun sikäläisillä on talvi. Pakkasen ja lumisateiden perään on turha haikailla.

Tässä valossa ei liene ihme, että Clancy nostaa juuri valkoisena hohtavien hankien näkemisen hänen tähän mennessä neljä viikkoa kestäneen Suomen vierailunsa kohokohdaksi.

– Se (lumi) ei ehkä ole iso juttu teille (juvalaisille), mutta minulle se on. Tulen paikasta, jossa lämpötila vaihtelee lähinnä lämpimän ja todella kuuman välillä, hän huomauttaa.

Riipisten pöydän ääreen Juvalle Clancy päätyi Rotaryn nuorisovaihdon kautta. Ennen vaihtoa hän hädin tuskin osasi osoittaa Suomea maailmankartalta, mutta toisaalta vaihtomaan valinta sujui sittenkin yllättävän helposti.

– Kun ryhdyin kunnolla miettimään, minne todella haluaisin mennä, ja katsella karttaa, Suomesta tuli oikeastaan ainoa vaihtoehtoni, ajatukseen lumesta ja luonnon rauhasta tykästynyt Clancy kertoo.

Entä miksi juuri Juva?

– Tämä järjestyi Rotaryn kautta, he löysivät täältä minulle isäntäperheen, hän selvittää.

– Sehän meni tosiaan niin, että Suomen Rotarytoimistosta Helsingistä soitettiin, että meillä olisi täällä tällainen Hannah-tyttö vailla kotia. Olen itse Rotary ja kuulun nuorisovaihtotoimikuntaan, mutta viime vuosina Juvan Rotaryn toiminta on keskittynyt lähinnä omaishoitajien kanssa tekemiseen, Heli Riipinen puolestaan taustoittaa.

