Koulukampuksen rakentaminen alkaa vuoden päästä – oppilaat sisään kevätlukukaudella 2021

Elinkaarimallina toteutettavan Juvan koulukampuksen hankintailmoitus on avattu yrityksille. Hankintamenettelyn aikana kampuksen rakentamisesta kiinnostuneet yritykset voivat jättää maaliskuun puoliväliin mennessä osallistumishakemuksensa 15-20 miljoonaa euroa maksavan koulukampuksen toteutuksesta.

Elinkaarimallin asiantuntijapalveluista vastaavan Inspira Oy:n johtaja Riku Tolvanen sanoo, että neuvottelukutsut eri toimijoille lähtevät maaliskuun lopussa. Lopulliset tarjouspyynnöt pyydetään eri urakoitsijoilta lokakuun alussa.

Tarjouksia odotetaan marraskuussa ja hankintapäätös tehdään joulukuun alkupuolella. Siitä eteenpäin aikataulu etenee niin, että hankintasopimus allekirjoitetaan vajaan vuoden kuluttua tammikuussa. Työt alkavat heti sen jälkeen. Koulukampuksen kalustus alkaa marraskuussa 2020 ja uusi kampus otetaan käyttöön koulukäyttöön kevätlukukaudella 2021.

Koulukampus on Juvalla pitkä projekti. Kunta on rekrytoinut kolme konsulttitoimistoa valmistelemaan hankkeen toteutusta. Tämän viikon tiistaina järjestetyssä tilaisuudessa avattiin koulukampuksen toteutusta ja aikataulua. Mukana oli parisenkymmentä juvalaista yrittäjää ja asiasta kiinnostunutta.

Elinkaarimallissa urakoitsija hoitaa suunnittelun ja rakentamisen ja ottaa vastuun huolloista ja korjaustöistä vuosikymmenien ajaksi. Juvan koulukampuksessa aikajänne on 20 vuotta. Yksityinen palvelutuottaja vastaa suunnittelusta, rahoituksesta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Kunta maksaa vuosittain kulut tavallaan käyttömaksuina.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Jaakko Hännisen mukaan koulukampuksen ylläpito tulee maksamaan kunnalle 1,6-1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosikulut jäävät rasittamaan kunnan käyttötalousmenoja parinkymmen vuoden ajaksi.

Juvalla koulukampukseen sijoittuvat noin 100 lapsen päiväkoti, 540 oppilaan ylä- ja ala-aste sekä lukio ja liikuntahalli. Kokoa kampukselle tulee 7000-8000 neliömetriä. Liikuntahallin koko määräytyy harrastettavien lajien mukaan.

Koska koulukeskuksen ja liikuntahallin lopullista kokoa ei vielä ole tiedossa, täsmällisiä arviota kokonaiskustannuksista ei vielä ole. Arviot liikkuvat 15-20 miljoonan euron välillä.

