Lääkäri tavattavissa aiempaa harvemmin Juvalla – vaikuttaako tilanne sinun tai läheistesi elämään?

Juvalaisille on ollut viime viikosta alkaen tarjolla aikaisempaa niukemmin aikoja lääkärille. Hyvinvointikeskuksen (ent. terveyskeskuksen) aukioloaikoja on supistettu lääkäripulan takia, ja tilanteen on kerrottu jatkuvan nykyisellään toistaiseksi.

Oletko sinä havainnut, että lääkäriin pääseminen olisi hankalamapaa kuin ennen aukioloaikoihin tulleita muutoksia? Vai koetko, että lääkäriin pääsee samaan tapaan kuin aikaisemminkin?

Kerro omista kokemuksistasi vastaamalla Juvan Lehden viikon kysymykseen ja kommentoimalla tätä juttua! Kyselyn tulokset julkaistaan 8. maaliskuuta ilmestyvässä Juvan Lehdessä.

Vaikuttaako Juvan hyvinvointikeskuksen aukiolon supistuminen elämääsi? Kyllä, siitä on minulle merkittävää haittaa.

Kyllä, siitä on minulle jonkin verran haittaa.

Ei vaikuta itseeni, mutta olen huolissani läheisteni puolesta.

Ei vaikuta, Juvalla pääsee hyvin lääkäriin. Näytä tulokset