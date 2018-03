Onni Ojala pohtii kolumnissaan: Mitä yhteistä on Lapilla ja Etelä-Savolla?

Vietän parhaillaan opiskelujen taukoviikkoa Levillä. Saan unohtaa viikoksi aluillaan olevan kandidaatintutkielmani Lapin mahtavissa maisemissa.

Laskettelu on minulle se tärkein vetonaula, jonka takia lähdin yhdentoista tunnin ajomatkalle yllättävän positiivisin mielin. Puuduttava autossa istuminen ei tuntunut lainkaan niin pahalta, kun ajatteli perillä odottavaa lämmintä saunaa.

Mietin perille päästessämme, että kuinka suuren vaivan sitä jaksaa nähdä päästäkseen toimivaan lomakeskukseen, jossa riittää mieluisaa tekemistä kauniin luonnon ympärillä. Lasketella voisi lähempänäkin, mutta ainutlaatuinen Lapin luonto oli suurin syy siihen, miksi ehdotin perhelomamme kohteeksi Leviä.

Ei myöskään ole pahitteeksi, että lähemmäs tuhannen kilometrin taipaleen päässä odottaa toimivat palvelut, kylpylä ja monipuolisia aktiviteetteja.

Pitkästä aikaa Suomessa lomaillessani ja Levillä ollessani olen pohtinut kotiseutuni mahdollisuuksia Levin kaltaisena vetovoimaisena matkakohteena.

Etelä-Savo on pyrkinyt edistämään matkailua kotimaakuntaamme näkyvästi. Viime kesänä piti katsoa kahdesti Helsingin Sanomien etusivua, jonka kannessa luki Juva, toki melko pienellä präntillä, sillä etusivun mainokseen oli koottu Etelä-Savon kuntien matkailumahdollisuuksia.

Mitä yhteistä on Lapilla ja Etelä-Savolla? Uniikki ja merkittävä luonto. Lapissa on tunturit, valoisat kesät ja runsaslumiset talvet. Meiltä löytyy Saimaa ja jylhät järvimaisemat, jotka ovat muodostuneet kansallismaisemaksi meille suomalaisille.

Eroja on myös paljon, mutta monet niistä kääntyvät matkailun kannalta meidän eduksemme.

Matka pääkaupunkiseudulta on yli kolme kertaa lyhyempi, ja kunhan vitostie saadaan suoristettua Mikkelin ja Juvan välillä, on meidän luoksemme entistä helpompi saapua. Etelä-Savossa ja Juvalla käydessä kuulee usein puhuttavan, että ihmiset ja palvelut muuttavat pois, asiakkaita ei saada palvelujen äärelle ja ainoa vaihtoehto on muuttaa pois.

Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, sillä edellytyksiä matkailulle on.

Tästä hyvä esimerkki on Rantasalmella oleva Järvisydän. Kylpylään ja majoituspalveluihin on uskallettu investoida, ja Järvisydämessä näkyy ainutlaatuinen paikallinen vivahde.

Lapissa on tajuttu ammentaa ympäristöstä, kuten Järvisydämessäkin.

Kun palvelu on tarpeeksi hyvä, se toimii. Sitä paitsi rentoutuisin ulkoilun ja saunan jälkeen mukavassa mökissä aivan yhtä hyvin niin Savossa kuin täällä Lapissa, olisin vain ehtinyt perille nopeammin.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee kuvajournalismia Tampereen yliopistossa.