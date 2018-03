Osuuskaupassa ja elintarvikealalla eniten vapaita kesätyöpaikkoja – Juvan yritykset palkkaavat jälleen kymmeniä nuoria

Juvan yritykset palkkaavat kesätöihin kymmeniä nuoria. Rekrytointi on nyt kuumimmillaan.

Suurimmat nuorten kesätyöllistäjät ovat Suur-Savon osuuskaupan yksiköt sekä juvalaiset elintarviketoimittajat. Salico Oy ja Kruunu Herkku Oy palkkaavat kesäksi töihin 25-35 nuorta kesätöihin.

Juvan kunta tukee tänäkin vuonna opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöllistämistä. Kunta tarjoaa tänä vuonna 250 euron palveluseteliä nuorten työllistämiseen. Hallintojohtaja Antti Kinnusen mukaan viime vuonna Juvalla käytettiin 21 kunnan palveluseteliä.

Työllistämissetelin perusteella kunta maksaa nuoren työllistämisestä työnantajalle 250 euroa työllistettyä nuorta kohti, jos työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden ja viikoittainen työvelvoite on vähintään 25 tuntia. Työnantaja huolehtii nuoren palkanmaksusta normaalisti työsopimuksen mukaisesti. Nuorelta kesätöihin tarkoitetun palvelusetelin saaminen edellyttää alle 20 vuoden ikää ja työpaikkaa Juvan kunnan alueella.

Salico Oy:n toimitusjohtaja Jari Laaksonen sanoo Salicon palkkaavan kesätöihin 10-15 nuorta. Kesätöiden kysyntä on joka vuosi aikaistunut. Ensimmäiset kyselijät olivat liikkeellä jo viime vuoden lopulla. Salicon kesätyöntekijän pitää olla yli 18-vuotiaita tai täyttää 18 vuotta tänä vuonna.

– Kesätyöntekijä on meillä töissä yleensä parisen kuukautta pääpainon ollessa kesä-heinäkuussa. Kaikki tulevat töihin meille haastattelujen kautta. Tekijöitä tarvitaan vähintään pariksi kuukaudeksi.

Kruunu Herkku Oy ottaa kesätöihin 15-20 nuorta. Toimitusjohtaja Timo Marttinen sanoo, että kesätyöntekijöiltä edellytetään 18 vuoden iän lisäksi hygieniapassia.

– Osa tekijöistä on jo rekrytoitu, mutta lisääkin tarvitaan. Osaavia kesätekijöitä ei ole helppoa saada touko-elokuuksi. Palveluseteliä emme ole käyttäneet. Haluamme nuoria pidemmäksi aikaa töihin, koska työn opettamiseen tarvitaan aikaa eikä muutaman viikon työsuhde tule silloin kysymykseen, Marttinen kertoo.

Osuuskauppa Suur-Savo on maakunnan suurimpia kesätyöntekijöitten palkkaajia. Osuuskaupan kesätöihin oli lähes 2300 hakijaa. Töihin otetaan noin 750 kesätyöntekijää eri mittaisiin työsuhteisiin.

Juvan S-Market palkkaa marketpäällikkö Janne Purasen mukaan 16 nuorta. Töitä on luvassa vähintään kahdeksi viikoksi. S-Marketin kesätyöntekijätarve ajoittuu pääosin kesä-elokuun väliin. Osa kesäihmisistä palkataan kunnan palveluseteliä hyväksikäyttäen.

Juvan ABC-asema palkkaa liikennemyymäläpäällikkö Terhi Leskisen mukaan kesätöihin vajaat 40 nuorta. Hakijoita oli noin 70.

