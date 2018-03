Markku Seilosen kotitalon huonemäärä kasvaa talvisin – takapihan ”ruokintahuoneessa” poikkeaa jopa satapäisiä lintuparvia

Päivittäin vähintään varttitunti. Ainakin sen aikaa Markku Seilonen istuu Juvan Partalassa sijaitsevan kotitalonsa olohuoneen sivuikkunan ääressä säännöllisesti läpi talven.

Usein miehen kädessä on kiikarit, joiden avulla hän pääsee melkein takapihalleen saapuvien vieraiden iholle asti ilman, että häiritsisi niiden rauhaa. Jos silmiin sattuu ensimmäistä kertaa pihaan pyrähtäviä yksilöitä, havainnot merkitään muistiin.

Kaikkein harvinaisimmat bongauksensa Seilonen klikkaa Birdlifen Tiira-nettipalveluun, mutta pääsääntöisesti hän suosii mustekynää ja ruutuvihkoa – aivan kuten on tehnyt jo yli 30 vuoden ajan.

– Pienestä astihan noita lintuja on tullut seurattua, mutta enemmän vuodesta 1984. Alkuun talviruokintani ei ollut kovin ihmeellistä, räystäästä vain taisi joku ruokintapeli roikkua. Sitten jossain vaiheessa rupesimme pitämään useampia lintulautoja, mitä kautta myös lajeja tuli enemmän, lintuharrastukselle vahvasti omistautunut Seilonen taustoittaa.

Tänä talvena Seilosen takapihalle rakennetun ”ruokailuhuoneen” sisustukseen kuuluu yksi perinteinen, noin metrisen pylvään päähän kiinnitetty lintulauta sekä omenapuun oksasta roikkuva ruokinta-automaatti.

Tarjolla on myös talipötkö, jonka ympärille Seilonen on viritellyt suojaverkon. Sen tarkoituksena on estää suurisuisia naakkoja popsimasta koko herkkua.

– Ja sitten on kaksi maassa tai oikeastaan tuollaisten kantojen päällä olevaa lintulautaa. Tuo toinen varsinkin on sellainen uutuuskokeilu, siinä on kolme hyllyä päällekkäin. Kahdessa ylimmässä on auringonkukansiemeniä ja alimmassa kauraa, Seilonen esittelee.

Juuri kyseiseen järjestykseen päätyminen on tarkan harkinnan tulos.

– Muut linnut tiputtavat kauraa alimmaiselta hyllyltä maahan, mistä keltasirkut pääsevät syömään pudonneita jyviä. Keltasirkut syövätkin oikeastaan etupäässä pelkästään maasta. Toisinaan niitä on ollut tässä yhtä aikaa satoja, Seilonen kertoo.

Auringonkukansiementen, kauran ja talin lisäksi Seilosen buffet-pöydän antimiin kuuluu toisinaan myös pähkinöitä. Näin on muun muassa silloin, kun pihapiiriin ilmestyy pähkinänakkeleita sekä viime vuonna, jolloin pähkinähakki innostui vierailemaan ruokintapaikalla.

Seilosella onkin tapana aloittaa talviruokinta tarjoamalla ensisijaisesti auringonkukansiemeniä ja laajentaa makuvalikoimaa sen mukaan, millaiset linnut ottavat tavakseen poiketa hänen takapihallaan.

Eri lajien edustajien bongaaminen omalta ruokintapaikalta tuntuu kuulemma mukavalta, mutta talviruokintaan motivoivat muutkin asiat.

– Ruokin lintuja talvella useammasta syystä. Tietysti niitä ruokkii siksi, että Suomeen talveksi jääneet linnut pärjäisivät hengissä, mutta mukavahan niitä on seuratakin, Seilonen toteaa.

Lue lisää lintujen talviruokinnasta 1.3.2018 Juvan Lehdestä!