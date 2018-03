Hasamäkeen haetaan yrittäjää – hallintojohtaja: ”Kunta ei missään tapauksessa aio ryhtyä laskettelurinneyrittäjäksi”

Juvan kunta yrittää löytää Hasamäen laskettelukeskukselle uuden yrittäjän seuraavaan laskettelukauteen mennessä. Kunnan hallintojohtaja Antti Kinnunen sanoo, ettei neuvotteluja uudesta yrittäjästä kuitenkaan nyt ole käynnissä, mutta Hasamäki pyritään saamaan laskettelijoiden käyttöön vuoden lopulla uuden laskettelukauden alkuun mennessä.

Kinnunen pitää todennäköisenä uuden yrittäjän löytymistä. Kuluvan talven aikana Hasamäen avaaminen ei enää ole mahdollista, kun toimitaan pyörittävää yrittäjää ei ole tiedossa. Kinnunen sanoo, että kunta ei missään tapauksessa aio ryhtyä laskettelurinneyrittäjäksi.

Hasamäen laskettelukeskus siirtyi kunnan omistukseen viime syksynä. Toimintaa pyörittänyt Tähtisport Oy ilmoitti viime syksynä kunnalle, ettei se pysty enää jatkamaan Hasamäen laskettelukeskuksen toimintaa. Tähtisport Oy ehti pyörittää Hasamäkeä yli 10 vuotta vuodesta 2004 lähtien. Juvalaisille matkailuyrityksille Hasamäen laskettelukeskuksen sulkeutuminen oli hankala päätös. Laskettelusta kiinnostuneiden turistien on pitänyt tänä talvena hakeutua laskettelemaan joko Savonlinnaan tai Mikkeliin.

Kunta omistaa Hasamäen runsaan 11 hehtaarin maa-alueen. Laskettelutoimintaa pyörittänyt Tähtisport Oy oli vuokrannut maa-alueet kunnalta ja saanut vuosittain kunnan avustusta noin 30 000 euroa.

Viime vuoden lopussa joulukuussa kunnanvaltuusto päätti ostaa Hasamäen irtaimiston laskettelurinnettä pyörittäneeltä Tähtisport Oy:ltä. Kauppahinta oli 80 000 euroa. Laskettelurinteen hoidossa tarvittava kalusto on myös kunnan omistuksessa. Kunnalle siirtyi kaupassa mm. lumetuslaitteisto, kahviokiinteistö ja rinnekone.

Hasamäellä olevan hissin laitteistoineen ja latukoneen omistaa kuntien omistama Hasamäki Oy. Hasamäki Oy on pääomistaja on Juva kunta. Juva omistaa yhtiöstä yli 90 prosenttia. Naapurikuntien Joroisten ja Rantasalmen omistusosuus on muutamia prosentteja.

Kinnunen sanoo Hasamäen hissien olevan toimintakuntoisia, vaikka laskettelurinne ei ole tänä talvena ollut laskettelijoiden käytössä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tarkastaa vuosittain Hasamäen hissilaitteiston. Hissejä on talven kuluessa koekäytetty, vaikka varsinaisia laskettelijoita ei ole siellä ollut.