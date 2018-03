Juva saa oman juoksutapahtuman – Vehmaan lenkkiä kiertämään odotetaan 500 osallistujaa

Juvalla järjestetään toukokuun 19. päivä kunnan historian ensimmäinen massajuoksutapahtuma. Vehmaan lenkiksi -nimetyn tapahtuman ideana on houkutella liikkeelle mahdollisimman paljon paitsi juvalaisia, myös muiden lähialueen kuntien asukkaita.

Vehmaan lenkin järjestää Juvan kunnan liikuntapalvelut, mutta kyse on pitkälle liikunnanohjaaja Samuli Tuikkasen projektista. Juuri hän keksi ryhtyä puuhaamaan Juvalle omaa juoksutapahtumaa.

– Massajuoksutapahtumat ovat olleet tosi suosittuja ympäri Suomea. Myös meidän tavoitteenamme on saada mahdollisimman paljon porukkaa liikkeelle. Toivottavasti tämä pyörisi useiden vuosien ajan aina hamaan tulevaisuuteen, Tuikkanen sanoo.

– Toinen syy Vehmaan lenkin järjestämiseen on se, että toivomme tällaisen ison tapahtuman jättävän Juvalle rahaa, hän lisää.

Koska Vehmaan lenkin osallistumiskynnys halutaan pitää matalana, mukaan lähtevät voivat valita itsellensä sopivimman viidestä eri sarjasta. Kilpasarjoja on kaikkiaan neljä: yli 16-vuotiaille miehille, yli 16-vuotiaille naisille, alle 16-vuotiaille pojille ja alle 16-vuotialle tytöille.

Juostava matka kaikissa kilpasarjoissa on 10 kilometriä.

– Reitti kulkee Juva Campingilta alikulun kautta Sampolan viereen, siitä Yhdystietä Juvantielle Juvan ABC:tä kohti, mistä edelleen Savonlinnantien alikulun ali ja takaisin Campingille, Tuikkanen kertoo.

Kilpasarjojen lisäksi järjestetään ikärajaton kuntoilusarja. Myös siihen osallistuvat voivat valita matkakseen 10 kilometriä tai kiertää vaihtoehtoisesti noin viiden kilometrin mittaisen lyhennetyn lenkin. Kuntoilusarja on nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikentasoisille kuntoilijoille, ja siihen kannustetaan ottamaan osaa rennolla meiningillä esimerkiksi kaveri- tai työporukan kesken.

Tuikkanen kuvaileekin Vehmaan lenkkiä tasapuolisesti sekä kilpailuksi että hyvän mielen kuntoilutapahtumaksi.

– Kuntoilusarjaan voi tosiaan tulla ihan hassuttelemaan ja pitämään hauskaa vaikka naamiaisasuissa. Kilpasarjalaiset lähtevät eturivistä ja varmaan sen verran reippaasti, että eri sarjoihin osallistuvat tuskiin häiritsevät toisiaan, hän arvioi.

Lue lisää Vehmaan lenkin valmisteluista 8.3.2018 Juvan Lehdestä!