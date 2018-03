Juvalle 86 000 euron edestä osinkoja – Järvi-Saimaan Palveluiden uusi toimitusjohtaja saa vastuulleen vakavaraisen yhtiön

Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen yhdessä omistama Järvi-Saimaan Palvelut Oy teki viime vuodelta hyvän tuloksen. Yhtiön tilikauden voitto oli runsaat 316 000 euroa. Voitostaan yhtiö jakaa omistajakunnilleen osinkoina 200 000 euroa.

Juva saa osinkotuloja 86 000 euroa. Rantasalmi 64 000 ja Sulkava 46 000 euroa. Järvi-Saimaan Palvelujen viime vuoden liikevaihto oli vajaat 13 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma hieman yli 3,3 miljoonaa. Yhtiön omavaisuusaste oli 33,6 prosenttia.

Viimeisen tilinpäätöksensä esitellyt eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Jukka Partanen jättää seuraajalleen Riku Jaloselle hyvässä tuloskunnossa olevan yhtiön. Talous on vakaalla pohjalla ja maakunnallinen sote-malli antaa mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on jo tullut osakkaaksi Järvi-Saimaan Palveluihin.

Myös maakuntaliitto on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöstä Järvi-Saimaan Palvelujen kanssa. Maakuntaliiton kiinnostus kohdistuu nimenomaan yhtiön kaavoituspalveluihin. Se, tuleeko maakuntaliitto myös yhtiön osakkaaksi, ei vielä ole varmaa.

Jukka Partasen mukaan maakuntaan tuotetaan nyt kaavoituspalveluja muualta Suomesta. Järvi-Saimaan Palveluilla on esittää kapasiteettia ja osaamista myös kaavoitussektorille. Yhteydenottoja Maakuntaliiton puolelta on jo ollut, mutta Partasen mukaan neuvotteluja ei ole käynnissä. Yhteydenotoissa ei ole vielä keskusteltu tarkemmin mahdollisista omistussuhteista tai ostopalveluista.

– Joka tapauksessa meillä on kaavoitusosaamista ja keskusteluja kannattaa jatkaa, Partanen linjaa.

Myös työnsä maanantaina aloittanut uusi toimitusjohtaja Riku Jalonen pitää ovea auki Maakuntaliiton suuntaan.

– Omistuspohjan laajennus on kuntaomistajien päätettävä asia. Toimitusjohtaja sitten toteuttaa omistajien tahtoa ja linjauksia, Jalonen sanoo.

