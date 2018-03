Uusi liikuntaidea tulossa – juvalaisissa perheissä tunnetaan seuratoiminnan periaate

Vehmaan lenkki on uusi juvalainen juoksutapahtuma. Idean isäksi voi nimetä kunnan liikunnanohjaaja Samuli Tuikkasen.

Kuten tämänpäiväinen Juvan Lehti kertoo jutussaan, Juvan historian ensimmäinen massajuoksutapahtuma on määrä järjestää 19. toukokuuta.

Vehmaan lenkiksi -nimetyn tapahtuman ideana on houkutella liikkeelle mahdollisimman paljon juoksijoita niin Juvalta kuin kaikkialta muualtakin.

Juva on kuntana liikkuvainen. Kunnassa on talvisin hieno latu- ja retkiluisteluverkosto, ja Vesiliikuntakeskus Sampola liikuttaa monin eri tavoin lukuisan määrän juvalaisia.

Lisäksi Juvalta ponnistaa jatkuvasti ja monista urheilulajeista lahjakkaita nuoria. Taustalla täytyy olla on liikunnallisesti innostava ympäristö, hyvät harjoittelumahdollisuudet sekä toimivat seuraorganisaatiot. Ilmeisesti myös juvalaisissa perheissä tunnetaan seuratoiminnan kolmen k:n periaate: kustanna, kuljeta ja kannusta. Ilman perheiden sitoutumista ja talkootöitä mikään urheilulaji tuskin kehittyisi.

Juvan juoksutapahtuman tavoitteena on saada 500 juoksijaa kiertämään taajamamaisemaa.

Toivottavasti tavoite täyttyy vähintään siinä mitassa, että Vehmaan lenkistä muodostuu mukava, yhteisöllinen ja tervehenkinen perinne. Ennen juoksutapahtumaa on vielä hyvin aikaa valmentautua koitokseen niin laduilla, jäillä kuin juoksubaanoilla.