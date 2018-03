Juvan vuodeosaston remontissa ei ole vältytty yllätyksiltä – ensimmäiset potilashuoneet sisustusta vaille valmiina

Juvan vuodeosaston iso remontti valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tilojen toimintakokeet alkavat lokakuun puolivälissä.

Työmaan valvoja Timo Ruotsalainen Järvi-Saimaan Palveluista sanoo, että potilaat ja henkilökunta pääsevät uusiin remontoituihin tiloihin marras-joulukuussa.

Vuodeosaston ensimmäiset potilashuoneet ovat jo sisutustöitä vaille valmiit. Esitelty yhden hengen potilashuone on tilava ja valoisa. Pesu- ja wc-tilakin on sen verran suuri, että siellä pystyy erilaisilla apuvälineillä sujuvasti liikkumaan.

Potilashuoneita valmistuu kaikkiaan 24. Osa potilashuoneista on yhden ja osa kahden hengen huoneita.

Kaikkiin huoneisiin tulee jäähdytys ja ilmastointi sekä automaattinen palonsammutusjärjestelmä. Vanhasta vuodeosastosta puuttui sprinkler-järjestelmä ja kesähelteillä huoneitta jäähdytettiin pitämällä ikkunoita auki. Remontin jälkeen huonelämpötilaa säädellään automaattisesti.

Entisiin vuodeosaston tiloihin verrattuna sinne tulee tilavat potilas- ja tavarahissit. Potilaita ei enää tarvitse työntää potilassängyssä hissiin poikittain, vaan hissiin mahtuu potilassängyn kanssa suoraan pääty edellä. Lisäksi vuodeosasto saa oman apuvälineitten huoltolinjan, jossa voidaan laitteita huoltaa, pestä ja korjata.

Käytännöllisesti katsoen koko vuodeosasto rakennetaan sisäpuolelta uudelleen. Vain ulkoseinät ja julkisivu säilyy entisellään.

Urakoitsija rakennusliike Avikainen Oy:n toimitusjohtaja Seppo Avikainen sanoo Juvan vuodeosaston remonttia haastavaksi työmaaksi.

– Haasteelliseksi sen tekee se, että käyttäjä on nyt tavallaan samoissa tiloissa suojaseinän takana. Töiden aikana joudumme tekniikkaa viemään myös sille puolelle, missä nyt on toimintaa ja joka ei kuulu peruskorjauksen piiriin, Seppo Avikainen sanoo.

Samalla hän kertoo, että peruskorjauskohteissa on odotettavissa aina yllätyksiä eikä niiltä ole säästytty myöskään vuodeosaston remontissa. Moni asia on paljastunut vasta purkutöiden aikana.

– Yllätyksiä on tullut ihan riittävästi ja niitä on ollut paljon. Esimerkiksi alakerrassa on jouduttu teräspalkeilla tukemaan kattorakenteita. Kun täällä on rakenteita useammalta eri vuosikymmeneltä, yllätyksiä on tullut tämän tästä vastaan. Vanhimmat rakenteet ovat jo 1950-luvulta. Moni asia selvinnyt vasta, kun rakenteita on käyty purkamaan. Erilaiset rakenteet ovat tulleet suunnittelijoillekin yllätyksenä ja ratkaisujen löytäminen vie aina aikaa. Ne eivät hetkessä synny, Avikainen sanoo.

Lue lisää remontin etenemisestä 8.3.2018 Juvan Lehdestä!