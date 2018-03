Diktaattori jatkaa huippuvireessä – valmentautuuko Juvalla kaikkien aikojen ensimmäinen ruunien kuningas?

Kun takana on uuden ennätyksen tuonut ja rahassa mitattuna vain muutamaa satasta vaille uran paras kausi, voisi urheilijan ja hänen valmentajansa kuvitella hehkuvan tyytyväisyyttä. Toki tarhassaan lumihankeen piehtaroimaan heittäytyvä suomenhevosruuna Diktaattori näyttääkin varsin onnelliselta, mutta sen huippukuntoon valmentaneen Kari Seilosen suupielet kääntyvät vain hillittyyn hymyyn.

Vaatimaton juvalainen kuvailee suojattinsa viime kautta onnistuneeksi, mutta ei täydelliseksi.

– Ainahan se kai voisi mennä vähän paremmin. Montén pm-kisassa se jäi kakkoseksi, että siinä ainakin olisi ollut parantamisen paikka, mutta ei siinä muuten suuremmin parannettavaa jäänyt, Seilonen summaa.

Jo vuosia rotunsa parhaimmistoon kuulunut Diktaattori juoksi vuonna 2017 yhteensä 33 starttia. Niistä 11:sta eli joka kolmannessa se ylitti maalilinjan ensimmäisenä. Lisäksi ruuna saavutti viisi kakkos- ja yhden kolmossijan.

Kauden kokonaisansiot olivat tasan 60 300 euroa.

– Pienestä se jäi kiinni, ettei olisi tullut yksi kaksi voittoa enemmänkin, Seilonen arvioi.

Tänä vuonna 13-vuotiaaksi kääntyneen Diktaattorin menestys perustuu ennen muuta kahteen asiaan. Kaikkein tärkeintä on hevosen terveys, jota Kari Seilonen vaalii huolella.

Erityisen tyytyväinen valmentaja on siitä, että Diktaattorin jalat ovat pysyneet terveinä kotikonstein, pääosin kylmäällä vedellä huuhtelemalla.

– Käytän hevosen säännöllisesti eläinlääkäri Leena Sinnemaan luona tai joskus myös Antero Tupamäellä, mutta ihan kontrolliajat ovat riittäneet, kun se on ollut niin terve, Seilonen iloitsee.

Jos kunto on kohdallaan, Seilonen suunnittelee kilpailuttavansa valmennettavaansa säännöllisesti läpi kauden ilman suuria taukoja. Pakollisia lyhyitä huileja tulee todennäköisesti ainakin kelirikkoaikaan sekä toukokuussa, jolloin Diktaattori saa vuotuiset rokotuksensa.

Ravihevosten rahakkaimmat kilpailut ajetaan kesällä, missä siintävät luonnollisesti myös Seilosen ja Diktaattorin suurimmat tavoitteet.

– Terveystilanne kun pysyisi hyvänä, niin luulen, että kaudesta voi tulla hyvä, valmentaja muotoilee.

Entä elokuussa ensimmäistä kertaa järjestettävät ruunien Kuninkuusravit, millaisia ajatuksia hevospiireissä mielipiteitä jakanut tapahtuma herättää Seilosessa?

– Jos terveystilanne sallii, niin lähdemme mukaan. Minusta ei kyllä olisi tyhmempi ajatus sekään, että ihan ne alkuperäiset Kuninkuusravit olisivat avoimet myös ruunille, hän toteaa.

Lue lisää Diktaattorin ja muiden juvalaisravureiden menestyksestä 8.3.2018 Juvan Lehdestä!