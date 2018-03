Taiteen keinoin aseettomuuden puolesta – Juvan kirjaston uutuusnäyttelyssä esillä yhteisössä asuvien taiteilijoiden töitä

Tämän ajankohtaisempaa taidenäyttelyä saa hakea. Samaan aikaan, kun mediaan tulvii kuvia Syyrian, Afganistanin ja monien muiden sota-alueiden kauhuista, pääsee Juvan kirjastossa keskelle täysin vastakkaista tunnelmaa.

Kaikki Aseeton Suomi -nimeä kantavan näyttelyn noin viisikymmentä teosta puhuvat rauhan puolesta – tavalla tai toisella.

– Ajatuksemme on, että yksilö voi vaikuttaa. Monestihan tunnutaan ajattelevan, että maailmassa käynnissä olevien sotien päättyminen on vain ja ainoastaan korkea-arvoisista päättäjistä kiinni, mutta toisinkin voi ajatella, Aseeton Suomi -näyttelyn kanssa ympäri maata jo 1970-luvulta asti kiertänyt Juha Saarilehto sanoo.

– Itsensä muuttamisen kautta voi muuttaa maailmaa, ja taide on siinä yksi keino. Se voi olla itsetutkiskelun muoto, mutta taide voi myös herättää muissa ihmisissä ajatuksia johonkin suuntaan, niin ikään jo vuosia Aseeton Suomi -näyttelyn puitteissa omilla töillään ajatuksia herättänyt Satulia Saarilehto täydentää.

Juha ja Satulia Saarilehdon lisäksi Juvan kirjastossa vielä kahden viikon ajan esillä olevaan näyttelyssä on esillä viiden muun taiteilijan töitä. Mukana on puu-, kipsi-, kivi- ja metalliveistoksia, valokuvia, öljyväreillä ja sekatekniikalla toteutettuja maalauksia, akvarelleja sekä kollaaseja.

Osa töistä on kiertänyt näyttelyn mukana eri paikkakunnilla vuodesta toiseen, mutta joukossa on myös tuoreempaa materiaalia.

– Uutta tulee sekaan pikku hiljaa. Tässä näyttelyssä uusimmat teokset on tehty varmaan parin vuoden sisällä, omaa taidettaan pääasiassa öljyväreillä tekevä Merja Saarilehto arvioi.

– Meillähän on juuri nyt Juvan kanssa yhtä aikaa Aseeton Suomi -näyttelyt ovat esillä myös Ruokolahdella ja Kangasniemellä sekä pysyvä, ympäri vuoden avoinna oleva näyttely Väinölässä, hän lisää.

Mainittu Väinölä on kaikkien kolmen Saarilehdon koti. Heidän lisäkseen Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulassa sijaitsevassa yhteisössä asuu kolmisenkymmentä muuta, niin ikään taiteesta kiinnostunutta ja sitä eri tavoin tekevää ihmistä.

Taiteen lisäksi Ihmisyyden tunnustajat -nimisen yhteisön asukkaita yhdistävät teosofiset ihanteet, joita he pyrkivät toteuttamaan käytännössä. Suomalaisen teosofian uranuurtajan Pekka Ervastin ja Väinölä-yhteisön perustajan Martta Horjanderin ajatuksiin pohjatuen yhteisön jäsenet uskovat, että yksilön henkinen kasvu nopeutuu ryhmässä.

Lisäksi yhdessä on paremmat mahdollisuudet toimia yhteisten ihanteiden puolesta.

