Vaarallista vai pakon sanelemaa? – yli kaksimetriset lumipenkat aiheuttavat vaaraa risteyksissä Juvalla

Talven lumien auraaminen risteysalueiden tuntumaan rajoittaa näkyvyyttä Juvalla. Yli kaksimetriset lumipenkat aiheuttavat jo selkeän vaaran risteyksissä sekä autoilijoille että jalankulkijoille.

Juvalla muun muassa Savonlinnantien ja Juvantien risteyksessä on isot lumipenkat, joiden takaa on hankalaa nähdä liikennettä.

Vaikka Savonlinnantien ja Juvantien risteyksessä on Juvantieltä tuleville pakollista pysähtymistä edellyttävä liikennemerkki, autoilijoiden on ajettava autonsa keula pitkälle risteykseen nähdäkseen Savonlinnan tien liikenteen.

Erityisesti Vehmaan suuntaan näkyvyys on ollut risteyksessä yli parimetristen lumipenkkojen takia huono. Näkyvyyttä Juvantieltä rajoittaa myös Savonlinnan tien kaartuminen risteyksen jälkeen loivasti.

Järvi-Saimaan Palveluiden kuntatekniikanpäällikkö Hannu Suhonen sanoo, että lumipenkkojen hajottaminen ja lumien poiskuljetus on kovien pakkasten takia viivästynyt.

– Yli 20 asteen pakkasilla penkkojen hajottamista ja lumien ajoa ei voida tehdä. Odotamme sään lauhtumista, että päästään toden teolla penkkoja hajottamaan Suhonen sanoo.

Moni Juvantieltä valtatielle aikova autoilija on korkeiden lumipenkkojen takia ryhtynyt käyttämään muita ajoreittejä. Moni autoilija haluaa kiertää heikon näkyvyyden takia Juvantien ja Savonlinnan tien risteyksen ajamalla Yhdystien tai Kotitien ja Kauraniementien kautta Valtatie 14:n kiertoliittymiin.

Korkeat lumipenkat rajoittivat myös Ylämaan asuntoalueitten risteyksien näkyvyyttä Sulkavantielle. Nyt penkat on hajotettu ja ajaminen Sulkavantielle tullut turvallisemmaksi. Sulkavantiellä on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Savonlinnan tien nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa.

