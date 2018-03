Tietöitä tehdään pian kellon ympäri – kuukauden päästä alkava viitostien remontti näkyy ensimmäisenä Huuhanahon risteyksessä

Vaiheittain toteutettava Viitostien remontointi alkaa jo ensi kuun alussa. Jo nyt Nuutilanmäen molemmin puolin Viitostien varresta on kaadettu puustoa kolmisen vuotta kestävän urakan alta. Viitostien kunnostus toteutuu vaiheittain. Ensimmäisenä valmistuu Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Nuutilanmäen välinen osa.

Työn alle tulee nyt Huuhanmäen tienoo. Siellä Viitostien varresta louhitaan kalliota pois 1,4 miljoonaa kuutiota. Tavoitteena on siirtää massat Tuppurala-Nuutilanmäki -väliltä runsaan vuoden kuluessa.

Noin 23 kilometrin pätkä Mikkelistä Siiskosen leipomon kohdalle valmistuu liikennöintikuntoon loppuvuodesta 2020. Uuden pätkän päällystys viimeistellään sitten 2021.

Nuutilanmäki-Vehmaa -osuuden muutossuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Sen rakentaminen pääsee alkuun ensi vuoden aikana. Tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta suurelta osaltaan yhtä laadukas kuin Mikkeli-Nuutilanmäki.

Mikkeli-Nuutilanmäki -väli rakennetaan nelikaistaisena keskikaidetienä. Risteykset toteutetaan eritasoliittyminä. Nykyinen tie jää rinnakkaistieksi.

Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen sanoo liikkeelle nyt nytkähtävän Viitostien alkuosan rakentamisen maksavan yli 60 miljoonaa euroa. Runsaan 20 kilometrin matkalle rakennetaan erilaisia siltoja 24 kappaletta. Niiden osuus on 12 miljoonaa euroa.

Rakentaminen etenee vaiheittain. Asukkaiden liikkumisen helpottamiseksi alueella olevien yksityisteiden uudet reitit rakennetaan ensimmäisenä. Tietöitä on tarkoitus tehdä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Yörakentamiseen tarvitaan vielä asianmukaiset luvat.

Lue koko juttu 8.3.2018 Juvan Lehdestä!