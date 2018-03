Kansainvälinen tiedetapahtuma ensi viikolla Juvalla – Tryffelikeskukselle saapuu 70 vierasta kahdeksasta maasta

Juvalla järjestetään ensi viikolla 19.-23. maaliskuuta kansainvälinen bioteknologia-alan symposium. Siihen on tulossa mukaan 70 osallistujaa.-

Symposium on viralliselta nimeltään the Maghrebian-Finnish Biotechnology Symposium 2018. Yksi ensi viikolla järjestettävän symposiumin tavoitteista on lisätä yhteistyötä Pohjois-Afrikan maiden, Libyan, Tunisian, Marokon ja Algerian sekä suomalaisten tutkimuslaitosten välillä.

Tapahtumaa ovat järjestämässä Juvan Tryffelikeskus yhdessä tunisialaisen partnerinsa Tunisian Association of Biotechnology kanssa. Symposiumiin on ilmoittautunut osallistujia yhteensä kahdeksasta maasta. Kyseessä on kolmas tieteellinen konferenssi, jota Juvan Tryffelikeskus on ollut järjestämässä Juvalla.

Unesco on tapahtuman pääyhteistyökumppani. Unesco:n edustajina symposiumiin osallistuvat Dr. Ahmed Fahmi ja Dr. Magalie Lebreton-Traoré Unesco:n päämajasta Pariisista.

Symposiumin tieteellisestä annista vastaa runsas joukko tutkijoita useista alueen johtavista alan yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Symposiumissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa kasvien ja eläinten bioteknologia sekä ympäristöbioteknologia. Suomesta paikalle saapuu mm. edustus VTT:ltä ja Aalto-yliopistosta.

Tapahtumaa kunnioittavat läsnäolollaan muun muassa Libyan korkeakoulutuksesta vastaava ministeri Dr. Othman A.M. Mohamed seurueineen sekä Tunisian Suomen suurlähettiläs Mr. Romdhane El Fayedh.

Juvan Tryffelikeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2007 ja on ainoa tutkimuskeskus Suomessa, joka on erikoistunut tryffeleiden tutkimiseen. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa tryffelitarhojen perustaminen ja tarhojen hoidonohjaus, tryffelitapahtumat ja –safarit ja tryffelitaimien myynti.

Juvan keskuksessa muun muassa kehitetään kestävän kehityksen periaatteita noudattavien tryffelin- ja kantarellinviljelytekniikoita ja haetaan kestäviä tapoja lisätä sienijuurta sienen luonnollisessa kasvuympäristössä. Lisäksi tutkitaan digitalisaation hyödyntämista tryffelinviljelyssä.

Tryffelit ovat maailman kallein syötävä sieni. Tryffelit kasvavat maanpinnan alla jopa 30 sentin syvyydessä.

Ensimmäiset tryffelitarhat Suomessa perustettiin vuonna 2006 Juvalle, Rantasalmelle ja Mikkeliin.