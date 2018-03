Maanteille ei luvassa helpotusta

Kuten Juvan Lehdessä 15.3.2018 kirjoitetaan, heikkokuntoisille teille saadaan kovin vähän uutta pintaa tulevana kesänä. Pohjois-Savon ely-keskuksen tämänhetkisten tietojen mukaan päällystysurakat kiertävät esimerkiksi Juvan melko tehokkaasti.

Ely-keskus on suunnitellut käyttävänsä vuonna 2018 tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon Itä-Suomessa noin 17 miljoonaa euroa. Se noin 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sillä summalla päällystäisi 100 kilometriä tietä eli kyseessä on melkoinen vähennys.

Juvalla on riittämiin sellaisia heikkokuntoisia teitä, joilla on ennestään päällystevauriomerkinnät. Vaurioteitä on esimerkiksi Inkilässä, Kuosmalassa, Hatsolassa, Koikkalassa, Kaskiissa ja Summalassa, jonne on tarkalleen ottaen luvassa kunnostuskohde. 7 kilometrin pätkä tietä muutetaan asfaltista soratieksi, jolloin sen hoidon uskotaan olevan helpompaa.

Summalan kylän tie 15166 on alemman tieverkon tie. Asfaltti on päästetty heikkoon kuntoon, ja pinta on kauttaltaan vaurioitunut.

Juvalla on samankaltaisia tietä paljon muitakin. Aika näyttää, kokeeko moni muukin tie saman kohtalon kuin tie 15166: palataanko takaisin lähihistoriaan, jolloin maaseudulla huruteltiin yleisesti pöllyävillä sorateillä?

Sinänsä on surkeaa, että tieverkon annetaan rapistua. Se on häpeäksi rakennetulle kansallisomaisuudellemme.