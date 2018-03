Viitostien hakkuut tulleet Juvan puolelle – loppupätkän metsähakkuut tehdään ensi talvena

Viitostien alkupätkän metsäsavotta on loppusuoralla. Tuhkala-Juva -välin hakkuut odottavat tiesuunnitelman valmistumista.

Uuden 5-tien vaatimat metsähakkuut Mikkeli-Nuutilanmäki -välillä ovat päättymässä. Viime viikkoina metsätyökoneet ovat kaataneet puuta jo Juvan kunnan puolella Särkämäisessä ja Nuutilanmäen alueella. Viitostien Mikkelin puoleisen pään savotta on pääpiirteissään tehty.

Johtaja Petri Pajunen Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksestä sanoo Viitostien vaatiman savotan aikataulua tiukaksi. Koko savotta on ohi huhtikuun alkuun mennessä. Hakkuutyöt tältä erää päättyvät Juvan puolella Tuhkalan risteykseen.

Nyt alueella on menossa hakkutöiden jälkien raivaus ja energiapuun korjuu. Esimerkiksi havuja savotan jäljiltä varastoidaan noin 4000 mottia myöhemmin vietäväksi Mikkeliin Etelä-Savon Energian lämpölaitokselle. Havujen ajoon on varauduttu parin koneen voimin.

Nyt alkavaa jälkiraivausta tehdään 3-4 metsurin voimin. Töihin tulee mukaan vielä 2-3 kaivuria kantojen nostoon. Kantojen nostourakka valmistuu syksyyn mennessä. Sen jälkeen koko savotta Mikkeli-Nuutilanmäki -välillä on ohi.

Viitostien alkupään metsähakkuissa on kaadettu puuta noin 20 000 kuutiota. Hakkuutyömaa on eteläsavolaisittain ollut poikkeuksellisen suuri ja nyt savotta on loppusuoralla. Hakkuut päättyvät tämän kuun lopussa.

Loppupätkän Tuhkala-Juva -osuuden metsähakkuut jäävät odottamaan 5-tien tiesuunnitelman hyväksyntää. Projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta kertoo, että viimeisen pätkän tiesuunnitelman teko on parhaillaan työn alla. Urakkalaskentaan loppupätkä etenee tämän vuoden lopulla.

Koneurakoitsija Heikki Mikkonen sanoo päättymässä olevaa hakkuu-urakkaa haasteelliseksi ja mielenkiintoiseksi savotaksi, kun alueella tehtiin täysi aukkohakkuu 17 kilometrin matkalta ja 60 metrin leveydeltä. Hakkuutöitä on paiskittu kolmen koneurakoitsijan voimin ja työt ovat pysyneet hyvin aikataulussa.

– Vaikka hakkuiden aloitus siirtyi tammikuun puolelle, yllätyksiä ei ole talven aikana tullut. Hakkuualueella oli muutamia alavia kohtia, joissa maapohjan märkyys arvelutti. Pakkaskausi tuli onneksi meille avuksi, vaikka märkä syksy aluksi vähän arvelutti töiden onnistumista ja aikataulussa pysymistä. Koneet ovat pystyneet paiskimaan 20-tuntista työpäivää, Mikkonen kertoo.

