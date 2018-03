Nainen unelmatyössään? – Juvan uuden kulttuuri- ja nuoriso- ohjaaja Johanna Kuusiston kädenjälki näkyy suurelle yleisölle ensimmäisen kerran viimeistään kesäkauden avajaisissa Partalassa

Juvan kunnan uusimpiin työntekijöiden kuuluvan Johanna Kuusiston tehtäväkenttää voi hyvällä syyllä luonnehtia monipuoliseksi. Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajana vuoden alussa aloittaneen naisen vastuulla on lukuisia erilaisia kokonaisuuksia lähtien taustatuen antamisesta kulttuuritapahtumia järjestäville paikallisille yhydistyksille ja päättyen nuorisotilassa kokoontuvien yläkoululaisten valvomiseen.

Ehkä parhaiten kuvan Kuusiston arkipäivien monenkirjavasta kulusta saa kurkkaamalla hänen kalenteriinsa.

– Tänään iltapäivällä on kokous liittyen Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekemiseen, huomenna osallistun Mikkelissä Uskallatko puhua huumeista -nimiseen koulutukseen ja perjantaina olen mukana järjestämässä nuorille discoa, Kuusisto luetteli allakkaansa tekemiään merkintöjä viikko sitten tiistaina.

Työn sirpaleisuudesta huolimatta Kuusisto vaikuttaa tyytyväiseltä. Itse asiassa, taustat huomioiden, hän tuntuu olevan suorastaan kuin tehty nykyistä tehtäväänsä varten.

Siihen häntä ovat koulineet ensinnäkin opinnot: Kuusisto on valmistunut yhteisöpedagogiksi eli nuorisotyön asiantuntijaksi. Niin sanottua kenttäkokemusta on karttunut aikaisemmissa työtehtävissä Hiekkaniemen nuorisokeskuksessa Juvalla. Siellä hän toimi yhteensä kymmenen vuotta, ensin ohjaajana ja myöhemmin kasvatusjohtajana.

Kuusisto on opiskellut myös kulttuuria suorittamalla voimauttavan valokuvauksen perus- ja ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, mutta sillä saralla hänen kokemuksensa perustuvat ennen muuta intohimoiseen harrastamiseen.

– Olin todella kulttuuriorientoitunut jo (yhteisöpedagogi)opintojen aikaan. Olin silloin jopa yhden vuoden iltanäyttelijänä Mikkelin kaupunginteatterissa ja kun muutin takaisin Juvalle, lähdin mukaan (teatteriryhmä) Irtonaisiin.

Valokuvaamisen ja teatterin lisäksi Kuusisto nauttii niin kuvataiteesta kuin kirjallisuudestakin.

– Olen joskus kärsinyt siitä, että olen ollut kiinnostunut niin monesta kulttuurin osa-alueesta, mutta nyt pidän sitä rikkautena, että olen itse tehnyt ja kokeillut niin monia eri juttuja.

Nyt kun uuden työn iso kuva alkaa pikku hiljaa hahmottua, on Johanna Kuusistolla mahdollisuus ryhtyä ryhtyä hiomaan yksityiskohtia. Hän varoo vielä paljastamasta liikaa, onhan moni projekti vasta idean asteella, mutta esimerkiksi nuorisotalolla on kuulemma tarkoitus järjestää kaikille avoimien nuokkari-toiminnan lisäksi jatkossa myös intiimimpää pienryhmätoimintaa.

Kaiken kansan tapahtumien osalta Kuusisto kädenjälki näkynee ensimmäisen kerran viimeistään kesäkuun 16. päivä, jolloin vietetään Juvan kesäkauden avajaisia.

– Ne pidetään Partalassa ja hieman eri tavalla kuin ennen. Ajatuksena on, että samana päivänä järjestetään koko Partalan alueen avajaiset eli museon ja gallerian avaus. Luvassa on ohjelmaa koko perheelle.

