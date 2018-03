Hukkuneiden kalastaja, tuskien pelastaja – Reino Savukoski on ensimmäinen hukkuneiden etsintään erikoistunut suomalainen

Kadonneiden etsimiseen erikoistunut Reino Savukoski sanoo suoraan, ettei tätä työtä tekisi, ellei olisi saanut potkuja rajavartiostosta.

Elämää ovat varjostaneet sen jälkeen saadut ”hullun paperit”, joita hän pitää väärin perustein ja valheellisiin lausuntoihin perustuen annettuina.

Mutta palataan asiaan myöhemmin.

Savukoski on pohjoisen poikia, syntynyt Ala-Torniossa lokakuussa 1948.

– Isoisäni oli punikkiupseeri Aapo Alfred Savukoski, joka pakeni viiden muun kanssa vuonna 1918 Ruotsiin. Tullimies ampui heistä kaksi jäälle, pappa sai osuman jalkaansa. Hän kuoli Ruotsissa yhdeksän vuotta myöhemmin, mutta on haudattu Suomeen. Kävin hiljattain hänen haudallaan.

Perinnöksi isoisä jätti kirjeitä, jotka sisälsivät elämänohjeita. Niissä ilmeni myös, että hän oli joutunut pakon edestä ampumaan valkoisia.

Kirjeitä ei enää ole, sillä toinen tädeistä heitti ne suutuspäissään tulipesään, koska alle 10-vuotias poika ei suostunut menemään navettaan viideltä aamulla.

– Pappa oli selvännäkijä, ja halusi mukaan toiseksi nimekseni Olavin, isän toisen nimen mukaan. Isä teki matkatöitä, äiti kuoli kun olin neljän vanha, joten sain kotikasvatuksen kahdelta lestadiolaistädiltäni. Joskus on tullut etiäinen, että tuolta minun kuuluisi etsiä. Ehkä se on isoisän peruja.

Punkaharjulle Savukoski päätyi Helsingin opaskoirakoulun ja Immolan siirron kautta entisen vaimonsa perässä. Helsingissä hän päätyi yksityisetsiväksi vuonna 1972.

– Yksityisetsivän taustasta en ole saanut puhua vasta kuin viime aikoina.

Hänet on Suomen nuorimpana ylennetty ylirajavartijaksi, Rajavartiolaitoksessa hän työskenteli koiranohjaajana.

Savukoski pitää lemmikkieläinhoitolaa, mutta kertoo pikkuhiljaa jäävänsä siitä pois. Sen sijaan yksityisetsivätoiminnan hän harkitsee aloittavansa uudelleen.

Ensimmäinen suomalainen yksityishenkilö, hukkuneiden kalastaja ja omaisten tuskan pelastaja Savukoskesta tuli kesällä 1989. Tuolloin Simpelejärveen hukkui hänen paras ystävänsä.

Mieliin painuvin tapaus tulee mieleen heti. Taipalsaarella kesällä 1991 upposi miehistönkuljetuspanssarivaunu. Onnettomuudessa kuoli seitsemän varusmiestä. Hän oli silloin vielä töissä Rajavartiostossa.

– Pelastustöihin ei rajakoulun johtaja virka-aikana antanut lupaa, täytyi anoa lomaa.

Tätä nykyä Savukosken taustaorganisaationa toimii Etsintäveneen tuki ry.

Se perustettiin vuonna 2003 tukemaan Savukosken työtä. Lahjoitukset tulevat yksityisiltä, yrityksiltä ja rahastoista. Työtä hän tekee palkatta. Aina ei tarjota edes ruokaa, ja toisinaan lupaus ruhtinaallisista korvauksista jäävät sanahelinäksi.

Pyyteettömästä, fyysisesti ja henkisesti raskaasta työstä huolimatta on tullut paljon kuraa niskaansa, kuten asiattomia blogikirjoituksia.

Hukkuneita hän on etsinyt Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Virossa ja Venäjälle, Suomessa pohjoisin paikka on Porttipahta. Savukoski on löytänyt noin 120 hukkunutta, vain muutama on jäänyt löytymättä.

– Suomessa pitävät hulluna, Venäjällä lähes kansallissankarina.

Lue Reino Savukosken koko tarina 15.3.2018 Juvan Lehdestä!